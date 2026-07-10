Страны Евросоюза столкнулись с серьезными разногласиями при обсуждении 21-го пакета санкций против России, и его согласование, запланированное на сегодня, остается под вопросом. Об этом сообщает издание Euractiv.

Представители стран ЕС пытаются согласовать документ, чтобы в понедельник передать его на рассмотрение министрам иностранных дел.

«Цель — довести пакет до принятия», — сообщил один из высокопоставленных европейских дипломатов, признав, что переговоры все еще продолжаются.

При этом из первоначального списка новых санкционных мер, составленного Еврокомиссией, уже убрали наиболее жесткие положения.

Визовые ограничения

Одним из камней преткновения стал запрет на въезд в ЕС для российских военнослужащих. Франция, Италия и Греция настояли на существенном смягчении этой инициативы, которую предложили Эстония и Литва, а затем официально внесла Европейская комиссия.

Изначально предполагалось закрыть доступ в блок для всех бывших российских военных и связанных с ВС РФ лиц, включая вспомогательный персонал.

Согласно дипломатическому отчету, с которым ознакомилось издание Euractiv, в 2025 году число шенгенских виз, выданных гражданам России, выросло на 10,2% по сравнению с 2024 годом. Больше всего виз оформили Франция, Италия и Испания.

Однако под давлением государств, экономика которых зависит от российских туристов, идея широкого и автоматического визового запрета была смягчена: теперь речь идет только о краткосрочных визах для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях.

Санкции против нефти

Похожие разногласия возникли и вокруг санкций против энергетического сектора России. В пакете содержится предложение заморозить действующий потолок цен на российскую нефть.

Этот механизм запрещает компаниям предоставлять услуги, в частности страхование, танкерам с российской нефтью, которая продается дороже определенного лимита. Потолок цен рассчитывается на основе нефтяных котировок за последние полгода. С середины июля он, если ЕС не введет заморозку, автоматически поднимется выше $60 за баррель — то есть превысит нынешнюю стоимость основного экспортного сорта российской нефти Urals.

Пока неясно, согласятся ли постпреды ЕС заморозить ценовой потолок на шесть месяцев, как изначально предлагала Еврокомиссия. Страны, чья экономика зависит от морских перевозок (например, Греция), настаивают на вдвое более коротком сроке — три месяца.

Кроме того, в обмен на поддержку заморозки Греция потребовала уступку, которая позволит ей продолжать поставки российского СПГ в страны за пределами ЕС. Этот шаг фактически аннулирует майское заявление Еврокомиссии о том, что запрет на закупку российского СПГ, который должен вступить в силу в январе, распространяется и на перепродажу этого топлива в третьи страны.

При этом страны ЕС согласны запретить продажу России танкеров-газовозов для перевозки СПГ, как изначально предлагала Еврокомиссия.

Патриарх и пикша

Разногласия затронули и предложенные ограничения на экспорт российской рыбы. Германия, судя по всему, получит послабление и сможет продолжить закупки российской пикши, а Польша и Португалия добились исключения из планируемого запрета на минтай и треску соответственно.

Сопротивление Болгарии санкциям против патриарха Кирилла, главы Московского патриархата Русской православной церкви, уже точно приведет к тому, что его имя исключат из санкционного списка.