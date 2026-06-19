Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе рекомендовали Еврокомиссии и внешнеполитической службе во главе с Каей Каллас доработать инициативу о запрете на въезд в ЕС для россиян, участвовавших в военном конфликте на Украине.

«Принимая во внимание предложение Комиссии и Высокого представителя в этом контексте, Европейский совет призывает к дальнейшей технической работе по оценке возможных путей решения этой проблемы, без ущерба для компетенции государств-членов в этой области», — говорится в заявлении по итогам первого дня саммита.

В документе также отмечается, что инициатива рассматривается в контексте потенциальных долгосрочных угроз для внутренней безопасности стран ЕС.

Запрет на въезд для россиян, участвовавших в военном конфликте на Украине, вошел в проект нового пакета санкций. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ограничение будет касаться тех, кто служил в вооруженных силах России с 2022 года.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ее идея технически осуществима.