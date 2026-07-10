Бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, которая бежала в Индию после массовых протестов в 2024 году, планирует вернуться в страну, где ей грозит смертная казнь. Об этом она рассказала в интервью агентству Reuters.

«Они могут арестовать меня по возвращении, они могут даже убить меня. Тем не менее, я должна поехать. <…> Если смерть придет за мной, я хочу, чтобы она пришла на моей родной земле, где похоронены мои родители, где была пролита их кровь», — заявила Шейх Хасина.

Летом 2024 году в Бангладеш вспыхнули массовые протесты против зарезервированных квот на государственные должности. В результате в августе Хасина подала в отставку и сбежала из страны, а временное правительство возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

Как сообщили в ООН, в период протестов и репрессий — с 15 июля по 5 августа 2024 года — погибло более 1,4 тыс. человек, большинство из которых были застрелены силами безопасности Бангладеш.

17 ноября 2025-го суд заочно приговорил Шейх Хасину к смертной казни за приказ о жестоком подавлении протестов. Сама экс-премьер страны отрицает все обвинения.

Перед заседанием по Бангладеш прокатилась волна поджогов, которые организовала партия Хасины «Авами Лиг», которой запрещена политическая деятельности в стране.