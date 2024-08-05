Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и вместе с сестрой покинула страну в понедельник, передает Reuters со ссылкой на местные СМИ. Это произошло после того, как в воскресенье около 100 человек погибли в результате столкновений протестующих, призывавших к отставке главы правительства, с силами безопасности и сторонниками правящей партии.

Тысячи протестующих под руководством студентов, нарушив комендантский час, днем 5 августа прошли маршем в Дакку в понедельник, чтобы оказать давление на премьер-министра и заставить ее уйти в отставку.

В прошлом месяце по меньшей мере 150 человек погибли и тысячи получили ранения в ходе беспорядков, спровоцированных студенческими группами, протестовавшими против зарезервированных квот на государственные должности.

76-летняя Шейх Хасина 5 августа подала президенту Мохаммеду Шахабуддину заявление об отставке, сообщили местные телеканалы. Ожидается, что главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман вскоре выступит с обращением к нации, пишет Bloomberg.

Протестующие ворвались в официальную резиденцию премьера в понедельник днем, сообщил телеканал Channel 24. В его эфире показали, как сотни людей грабят здание и забирают продукты питания. Министр внутренних дел Бангладеш Асадуззаман Хан не отвечает на звонки.

То, что началось в конце июня как мирные протесты, направленные на отмену правительственной квоты на рабочие места, в последние недели превратилось в смертельные беспорядки — на фоне продолжавшихся попыток кабинета Хасины привлечь средства от кредиторов и Международного валютного фонда для укрепления сокращающихся валютных резервов Бангладеш.

Бангладеш понес убытки в размере $10 млрд из-за комендантского часа и отключений интернета. Офис Хасины в воскресенье призвал студентов и их родителей разойтись по домам, заявив, что в некоторых районах Бангладеш произошли «боевые атаки». «Власти примут жесткие меры против нападавших», — заявил офис премьера в пресс-релизе для СМИ.

Студенческие протесты изначально стали реакцией на восстановление Верховным судом спорной системы квот на государственные рабочие места, которая предоставляет льготы семьям ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш от Пакистана в 1971 году. Позднее Верховный суд отменил эту систему.

Ситуация с рабочими местами в стране обострилась после пандемии, поскольку безработица среди молодежи осталась высокой, а частный сектор испытывает трудности с расширением.