76-летняя премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, которая в январе выиграла выборы четвертый раз подряд от левоцентристской партии Авами лиг, намекнула на «готовящийся заговор».

Хасина заявила, что часть Бирмы и часть Мьянмы могут захватить «белые» люди под флагом защиты местных жителей христиан. Они собираются открыть там авиабазу и порты. По словам главы правительства, некие внешние силы хотят создать «новое христианское государство», отторгнув части территории от Бангладеш (там преобладает ислам) и от Мьянмы (буддисты).

«Как в Восточном Тиморе, они создадут христианскую страну, захватив части Бангладеш и Мьянмы, с базой в Бенгальском заливе», — сообщила Хасина на встрече с партнерами по коалиции.

По словам премьера, «ей предложили беспроблемное переизбрание 7 января, если она позволит иностранному государству построить авиабазу на территории Бангладеш». Что это было за государство, она уточнять не стала.

«Предложение поступило от белого человека», — отметила Хасина.

Якобы в заговор с «белым человеком» вступила Бангладешская националистическая партия — главные оппозиционеры. Они бойкотировали выборы как «недемократичные». Впрочем, это не помешало Хасине переизбраться. Она также сказала, что «заговоры ее не беспокоят, и она никогда не поддастся давлению».

Ранее о готовящейся США цветной революции в Бангладеш говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Есть серьезные основания опасаться, что в ближайшие недели против неугодного Западу правительства Бангладеш может быть применен еще более широкий арсенал средств давления, включая санкции», — заявила Захарова в декабре 2023 года, незадолго до тех выборов.

Как предрекала представитель МИД, «под удар могут попасть ключевые отрасли промышленности, а также ряд должностных лиц, которых бездоказательно обвинят в препятствовании демократичному волеизъявлению граждан».

«В случае не устраивающих США результатов народного волеизъявления вероятны попытки дальнейшей дестабилизации обстановки в Бангладеш по лекалам «арабской весны»», — прогнозировала официальный представитель МИД.