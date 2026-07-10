В Иране завершились самые масштабные похороны в истории — страна в течение недели прощалась с верховным лидером Исламской Республики аятоллой Али Хаменеи, который был убит 28 февраля в результате авиаудара Израиля при поддержке США. Однако его сын и преемник Моджтаба Хаменеи до сих пор ни разу не появился на публике, пишет агентство Reuters.

9 июля тело аятоллы медленно везли на грузовике по улицам Мешхеда к мавзолею Имама Резы. По обеим сторонам шли священнослужители, а за ними — скорбящие, одетые в черное и размахивающие иранскими флагами, фотографиями покойного Хаменеи и красными плакатами с революционными лозунгами.

Однако с 28 февраля Моджтабу Хаменеи ни разу не видели на публике. Как отмечает Reuters, в результате удара, в котором погиб его отец, он получил тяжелые ранения: «лицо было изуродовано, а конечности сильно повреждены».

«Местонахождение Моджтабы Хаменеи, провозглашенного верховным лидером в начале марта, спустя неделю после смерти его отца, остается загадкой для иранцев. С начала войны он не появлялся на публике. Хотя он делал письменные заявления, никаких его изображений, видеозаписей или аудиозаписей опубликовано не было», — подчеркивает агентство.

По словам высокопоставленных чиновников в Тегеране, новый верховный лидер выздоравливает, но пока еще «не чувствует себя достаточно хорошо», чтобы появляться перед людьми. Кроме того, службы госбезопасности пытаются ограничить его контакты на случай новых атак со стороны США.

В конце марта посол России в Иране Алексей Дедов в интервью RTVI рассказал, что новый верховный лидер находится на территории Исламской Республики, но «воздерживается от появления» перед людьми.

В апреле посол Пакистана в Москве Файсал Ниаз Тирмизи сообщил RTVI, что Моджтаба Хаменеи «идет на поправку».