Накопление миллионов беспилотников не гарантирует боеспособности НАТО, поскольку технологии стремительно устаревают. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на высокопоставленных представителей НАТО, немецкого военного командования и экспертов в области беспилотных технологий.

Опыт боевых действий на Украине демонстрирует западным военным, что беспилотная и противодронная техника может терять актуальность за считаные месяцы: среди союзников по Североатлантическому альянсу все чаще звучат предостережения против создания огромных арсеналов, которые будут лежать на складах и быстро устареют.

Заместитель генерального секретаря НАТО по инновациям в оборонной промышленности и вооружениям Тарья Яакола заявила, что подход к закупкам в этой сфере должен стать принципиально иным.

«Это не похоже на закупку техники, как раньше: купил, положил на склад и ждешь», — сказала она.

По словам Яаколы, альянсу надо признать изменившийся характер развития технологий и перейти к новым «бизнес-моделям и контрактным моделям» взаимодействия с оборонной промышленностью. Это означает закупки небольших партий для обучения и тестирования с параллельным обеспечением загрузки производственных мощностей и созданием «инновационного потенциала» для резкого наращивания объемов выпуска дронов в нужный момент.

Отношения альянса с ОПК, подчеркнула представитель НАТО, должны стать «скорее стратегическим партнерством», которое необходимо выстраивать исходя из новых реалий, поскольку старые модели оборонных закупок утрачивают надежность.

Главный инспектор бундесвера генерал Карстен Брейер, который ранее прогнозировал готовность России к войне с НАТО в 2029 году, выразил сомнение в целесообразности массового накопления дронов.

«Нужно ли нам говорить о миллионах, если к 2029 году эти миллионы уже могут устареть?» — задался вопросом он.

Брейер подчеркнул, что для Запада «дело не только в быстрых закупках», но и в обновлении подходов к закупкам: важно создавать промышленную базу в других странах, взаимодействовать с ней на постоянной основе, а также быть готовыми тестировать и уничтожать эти беспилотники в ходе разработки.

Эксперт по беспилотникам из Института технологической политики Корнеллского университета Джеймс Паттон Роджерс в беседе с Business Insider назвал ключевой проблемой для западных военных «то, как быстро дроны становятся устаревшими».

Он отметил, что на Украине идет «постоянная гонка разработок», нацеленная на поддержание актуальности технологий.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Давид Алоян подтвердил, что в этом вопросе «скорость имеет решающее значение», и украинская оборонная промышленность вынуждена действовать намного быстрее, чем привыкли союзники Киева, поскольку решения устаревают за несколько месяцев.

Эта срочность, отмечает Business Insider, изменила работу украинской оборонной промышленности: компании тестируют оборудование напрямую с воинскими частями, бойцы самостоятельно дорабатывать дроны в полевых условиях, а производители интегрируют эту обратную связь в обновленную продукцию.

Компания Frontline Robotics, которая поставляет беспилотники более чем 60 подразделениям ВСУ, рассказала Business Insider, что вносит мелкие изменения в свою продукцию до 20 раз в месяц, а крупные — примерно каждые полгода. Украинские компании и иностранные фирмы также делают ставку на программно-ориентированные и модульные конструкции, которые можно обновлять без снятия с вооружения и без перепроектирования с нуля.

Ранее в этом году Тарья Яакола заявила, что НАТО необходимо изучить, как украинские компании получают обратную связь от бойцов и поставляют свежие решения «в течение нескольких недель», назвав это «важным уроком, который нужно извлечь» на опыте Украины.

Business Insider отмечает, что Западу, возможно, не придется полагаться на дроны так же сильно, как Украине, которая вынуждена использовать их для компенсации нехватки других вооружений.

Однако в НАТО обеспокоены тем, насколько активно вкладываются в беспилотные технологии те страны, которые альянс считает своими «потенциальными противниками». Кроме того, министры обороны западных стран убеждены, что в вооруженных конфликтах будущего беспилотники окажутся «центральным элементам».