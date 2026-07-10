Бывший участник олимпийской сборной США по гребному слалому Дэвид Херн не при знал себя виновным в порче Зеркального бассейна в центре Вашингтона.

На заседании суда спортсмен рассказал, что 19 июня, катаясь на велосипеде в этом районе, он действительно опустил руку в Зеркальный бассейн и коснулся куска облицовки. По его словам, к тому времени облицовочный материал уже частично отслоился. Херн заверил, что не вынимал что-либо из бассейна.

Судья Кармен Маклин распорядилась освободить Херна без каких-либо условий. Ранее сообщалось, что ущерб от якобы действий спортсмена оценивался в $1 тыс., а самому Херну могло грозить до 10 лет тюрьмы.

«Если мистера Херна могут обвинить в совершении тяжкого преступления за прикосновение к Зеркальному бассейну, то каждый американец окажется в опасности. Каждый американец должен быть встревожен этим судебным преследованием», — заявил собравшейся у здания суда толпе его адвокат Норм Эйзен.

600-метровый Зеркальный бассейн, протянувшийся от мемориала Линкольну до монумента Вашингтону, был отреставрирован по просьбе президента США Дональда Трампа. Его покрыли облицовочным материалом синего цвета перед празднованием 250-летия независимости страны.

Однако вскоре поверхность бассейна оказалась покрыта водорослями, окрасив воду в зеленый цвет, а сама облицовка начала отслаиваться. Трамп, столкнувшись с критикой из-за неудачной реставрации стоимостью $4,7 млн, обвинил во всем вандалов. По его словам, они намеренно саботировали проект, залив в бассейн химикаты, которые и вызвали появление водорослей, а также проделали большую дыру в облицовке.