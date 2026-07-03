Бывшего участника олимпийской сборной США по гребному слалому Дэвида Херна обвинили в порче Зеркального бассейна — длинного пруда, протянувшегося от мемориала Линкольну до монумента Вашингтону. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

67-летний спортсмен обвиняется в злонамеренном повреждении облицовочного материала на дне бассейна, ущерб от его действий оценивается в $1 тыс.

Прокурор округа Колумбия Жанин Пирро заявила, что Херн «с силой и жестоко» дергал за облицовку бассейна, а также кричал на сотрудника Службы национальных парков, который пытался остановить спортсмена.

«Это был преднамеренный акт, направленный на повреждение Зеркального бассейна на Национальной аллее, над восстановлением которого сотрудники Службы национальных парков усердно работали», — сказала Пирро журналистам.

Адвокаты Херна заявили о невиновности своего клиента, обвинив членов администрации Трампа в том, что те используют дело «для политического прикрытия» ненадлежащей реализации проекта.

«Это обвинительное заключение отражает попытку администрации переложить вину за собственные неудачи», — говорится в заявлении адвокатов.

Ранее Дэвид Херн признал, что во время катания на велосипеде в том районе действительно опустил руку в бассейн и потянул за частично отслоившийся кусок облицовки, но ничего не вытащил.

Президент США Дональд Трамп и его администрация не раз обвиняли вандалов в проблемах с бассейном, которые появились после реставрации, которая обошлась в $14,7 млн. Цветение воды, водоросли, мертвые утки и отваливающиеся куски облицовки — все это стали замечать спустя несколько дней после завершения реконструкции, которую инициировал Трамп, отмечает агентство Reuters.

Президент США заявлял, что вандалы оставили на дне бассейна порезы протяженностью от 76 до 107 см, а министерство внутренних дел сообщило о задержании как минимум десяти человек, подозреваемых в вандализме.