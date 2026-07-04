В 2026 году 4 июля в США будут праздновать не просто День независимости, а четверть тысячелетия Америки. Президент Дональд Трамп готовился к празднованию с момента возвращения в Белый дом, чтобы продемонстрировать свой триумф и величие США. Однако далеко не все американцы уверены, что страна просуществует еще хотя бы столько же.

«Самый масштабный фейерверк»

Соединенные Штаты отсчитывают историю своей независимости с 4 июля 1776 года. Именно тогда в Филадельфии Второй Континентальный конгресс единогласно принял Декларацию независимости «Соединенных Штатов Америки», выйдя из-под контроля Великобритании.

В 2026 году празднуется 250-летие, так что администрация Белого дома и, в частности, президент страны Дональд Трамп решили отметить его с размахом.

На сайте Белого дома появился целый раздел с историей США, а вначале запечатлена фраза действующего американского лидера в честь годовщины: «С помощью одного пергамента и 56 подписей Америка начала величайшее политическое путешествие в истории человечества».

Согласно информации, опубликованной на сайте официального организатора Freedom 250, наиболее масштабные празднования будут в столице — Вашингтоне. В 13:15 по местному времени (20:15 по Москве) над Национальной аллеей пройдет воздушный парад, в 17:00 откроются проход к монументу Вашингтону, где уже в 19:00 стартует основная программа праздника.

«Кульминацией празднования 250-летия Америки станет посещение территории вокруг монумента Вашингтону и прилегающих районов сотнями тысяч посетителей, которые целый день смогут наслаждаться представлениями, пролетами самолетов, первыми в истории показательными выступлениями пилотов и вечерней программой в прямом эфире, кульминацией которой станет самый масштабный фейерверк в истории», — рассказали в Freedom 250.

Также перед годовщиной по стране начали разъезжать «грузовики свободы» — передвижные музеи американской истории. Их остановки можно было отслеживать на сайте организаторов.

Сам Трамп не останется в стороне и в 21:45 выступит с «очень длинной», по его словам, речью.

«Кстати, 4 июля на улице будет примерно 107 градусов по Фаренгейту (около 42 градусов по Цельсию. — Прим.RTVI), и я собираюсь выступить с очень длинной речью, чтобы показать, что я могу все», — объявил американский лидер.

Сам салют запланирован на 22:30. Как сообщили официальные лица, шоу продлится 40 минут, с 10 площадок будет запущено 850 тыс. пиротехнических зарядов.

«И пусть удача всегда будет с вами»

Одним из элементов празднования 250-летия, который приковал к себе внимание не только в самих Соединенных Штатах, но и за пределами страны, стало спортивное соревнование — «Патриотические игры».

«Это престижное национальное соревнование, в котором примут участие выдающиеся старшеклассники со всей страны. Будут отобраны спортсмены и спортсменки, представляющие свой штат или территорию на национальном уровне, соревнуясь в серии интенсивных испытаний, призванных проверить силу, скорость, ловкость, командную работу, выносливость и лидерские качества», — говорится на сайте Freedom 250.

До участия в «Патриотических играх» допускаются подростки в возрасте от 14 до 17 лет, а победителями станут один юноша и одна девушка, каждый из них получит стипендию в $125 тыс. Соревнования будут проводиться с 9 по 11 августа, а финал — 13 августа. «Патриотические игры» покажут по национальному телевидению в прайм-тайм. Также участникам и одному сопровождающему полностью оплатят поездку в Вашингтон.

Когда о конкурсе стало известно, многие критики начали сравнивать эти соревнования с франшизой «Голодные игры». И у них действительно есть общие детали. В книгах и одноименных фильмах от каждого из 12 дистриктов (аналогия штатам) отбиралась одна девушка и один юноша для смертельных соревнований. Из 24 участников победителями становились двое. Кстати, после жатвы (отбора) кандидаты отправлялись в Капитолий (столицу) вместе с одним ментором, который уже побеждал в «Голодных играх». Соревнования в книгах и фильмах тоже транслировались по национальному телевидению.

В частности, когда Трамп объявил о «Патриотических играх», губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал отрывок из фильма «Голодные игры».

«И пусть удача всегда будет с вами», — процитировал Ньюсом одну из главных фраз франшизы.

К тому же в соцсетях начала распространяться теория, что первые «Голодные игры» как раз проходили в 2026 году.

Просуществуют ли США еще 250 лет

Согласно опросу Reuters/Ipsos, около 20% американцев вовсе не планируют отмечать День независимости. 57% респондентов сказали, что рассматривают 4 июля как еще один выходной для того, чтобы встретиться с друзьями или провести время с семьей. Так, около 48% опрошенных американцев сообщили, что поедут на пикник, но 16% решили еще и приготовить напитки и десерты в красно-бело-синих тонах — цветах флага США.

Смотреть фейерверк пойдут 34% жителей Соединенных Штатов, а 18% респондентов сказали, что запустят его самостоятельно.

Несмотря на то, что 250-летие США считается поводом для гордости, часть населения сомневается, что страна просуществует еще столько же: 38% считают, что Америка вряд ли останется единым государством через четверть тысячелетия.