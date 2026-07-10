В первом матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу сборная Франции одолела Марокко со счетом 2:0 и стала первой командой, прошедшей в полуфинал.

Встреча команд проходила на стадионе «Джиллетт» в американском Фоксборо. Первый тайм завершился ничьей, так как на 28-й минуте капитан и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не смог забить пенальти в ворота соперника.

Однако на 60-й минуте он все же открыл счет. Положение французской сборной укрепилось через шесть минут, когда с передачи Мбаппе второй гол оформил нападающий Усман Дембеле.

Килиан Мбаппе также сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси по количеству забитых голов на этом чемпионате мира — у обоих футболистов по восемь мечей.

В полуфинале Франция встретится с победителем матча Испания — Бельгия, который состоится 10 июля. Также впереди еще встречи сборных Норвегии — Англии и Аргентины — Швейцарии.

В последний раз Франция становилась чемпионом ЧМ по футболу в 2018 году, когда соревнования проходили в России, а на ЧМ-2022 в Катаре сборная в финале уступила Аргентине.