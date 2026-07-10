Анкара перепродала одной из стран Персидского залива российские зенитные ракетные комплексы С-400, пишет турецкое издание Hürriyet.

«Согласно собранной информации, комплексы С-400 были проданы третьей стране. О сделке будет объявлено 10 июля. Комплексы С-400 отправляются в страну Персидского залива. 9 июля дорабатывались последние детали. Говорили, что последние оставшиеся вопросы были решены к полуночи», — пишет издание.

Предполагается, что российские ЗРК отправились либо в Катар, либо в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Hürriyet сообщало, что только в случае перепродажи С-400 США готовы снять санкции, введенные по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), а также вернуть Турцию в программу американских истребителей F-35.

Анкара оплатила поставку шести F-35, но из-за приобретения С-400 была исключена из программы в 2019 году.

7 июля президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом объявил о том, что санкции с Анкары будут сняты.

«Мы собираемся снять санкции. Пришло время. Мы не хотим вводить санкции против друзей», — заявил глава Белого дома.