США снимут с Турции санкции, введенные после того, как она купила у России зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед началом переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

«Мы собираемся снять санкции. Пришло время. Мы не хотим вводить санкции против друзей», — цитирует главу Белого дома The New York Times.

Трамп также сообщил о готовности разрешить Турции возобновить закупку истребителей F-35, которая была невозможной из-за санкций.

«Это решение, которое нам предстоит принять. <…> У нас улучшились отношения с Турцией, и Турция во многом гораздо лояльнее, чем другие страны <…>, поэтому да, мы, безусловно, это рассмотрим», — сказал президент США.

По оценке Трампа, отношения с Турцией сегодня «возможно, лучше, чем когда-либо». Глава Белого дома отметил, что между ним и Эрдоганом «хорошая химия» и они оба «большие друзья».

Эрдоган, со своей стороны, заявил, что Трамп дал ему «личное обещание» по поводу продажи стране передовых F-35. Турецкий президент не уточнил, в чем именно оно состояло, но выразил надежду, что «благоприятное решение» будет принято в ходе саммита НАТО.

Как США и Турция поссорились из-за С-400

В 2017 году, во время первого срока Трампа, стало известно, что Турция договорилась с Россией о закупке четырех дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд. Она стала первой страной НАТО, которая приобрела российские вооружения.

США пытались не допустить сделки и предложили Анкаре закупить американские противоракетные комплексы Patriot. Однако Турция не отказалась от контракта с РФ, в результате чего весной 2019 года Вашингтон свернул поставки ей своих истребителей F-35.

Летом 2019 года Россия начала поставки комплексов С-400 в Турцию. В декабре того же года США ввели санкции. Их объяснили тем, что покупка С-400 создаст угрозу американским военным технологиям и персоналу из-за доступа РФ к турецкому оборонпрому.

В конце июня нынешнего года Euractiv сообщил со ссылкой на источники, что ради возвращения к закупкам F-35 Турция готова продать свои С-400 Южной Корее, обратил внимание РБК.

В 2024 году глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что без согласия Москвы Турция не сможет перепродать С-400 третьим странам.

В 2025 году в ответ на просьбу журналистки CNBC прокомментировать возможность перепродажи комплексов, Лавров сказал, что в Москве «уважают позицию Турецкой Республики и не сомневаются, что Турецкая республика уважает себя и свой народ».