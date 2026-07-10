В Госдуме не видят ничего страшного в перепродаже Турцией российских комплексов С-400 и с пониманием относятся к желанию Анкары получить американские F-35, передает корреспондент RTVI.

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые Турция ранее купила у России, были проданы одной из стран Персидского залива, пишет газета Hürriyet со ссылкой на свои источники.

«Ничего страшного в перепродаже нет. По странам Персидского залива наносятся удары, они хотят себя защитить», — пояснил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он обратил внимание на то, что Анкара давно присматривается к американским F-35.

«Это неплохие самолеты. Анкара решает свои внутриполитические вопросы таким образом. А поскольку комплекс С-400 нами уже продан и цена полностью уплачена, то уже турецкие власти пусть как хотят, так и поступают, нам это ничем не грозит», — отметил парламентарий.

По его мнению, с продолжением войны на Ближнем Востоке будут востребованы военные разработки, в том числе и российские.

«Вполне может быть, да и всегда должна быть диверсификация вооружения, особенно ПВО, как показывают современные реалии. Я думаю, ПВО заменят, может быть, на наше. Война завязывается в клубок в Персидском заливе, поэтому там может произойти всё, что угодно, но каждая страна действует в собственных интересах», — добавил Колесник.

В свою очередь, в беседе с RTVI депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев обратил внимание на то, что «пока нет официального подтверждения факту перепродажи С-400 Турцией».