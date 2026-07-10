В ближайшие год-два россияне, вероятно, все чаще будут сталкиваться со шринкфляцией — ситуацией, когда привычные товары продаются в меньшей фасовке при прежней цене. Об этом рассказал «Абзацу» экономический аналитик Денис Миролюбов.

По его словам, тенденция затронет многие категории, в том числе масло, колбасу и сладости. В первую очередь производители будут уменьшать вес товаров, цена которых особенно заметна для покупателей.

«Из неожиданного: могут уменьшиться упаковки круп, макарон или рыбы. Производители перейдут на более маленький вес, чтобы сохранить привычную цену на полке», — пояснил Миролюбов.

Экономист связал это с попыткой удержать для потребителя психологически приемлемые цифры на ценниках. При этом многие покупатели могут не сразу заметить, что продукта в упаковке стало меньше.

Как правило, рынок постепенно привыкает к новому формату. Для массовых товаров переход на меньшую фасовку обычно занимает один-два года, особенно если цены продолжают расти, добавил аналитик.

В статье отмечается, что в российских магазинах уже встречаются сыр «Пармезан» в упаковке по 29 граммов, яйца по шесть штук, небольшие куски хлеба и напитки уменьшенного объема.