Минимальный базовый школьный набор к началу учебного года для мальчиков обойдется родителям в 27,9 тыс. рублей, а для девочек — в 30,5 тыс. рублей. Об этом рассказал Life.ru доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко.

В случае с мальчиками, по его словам, бюджетный вариант будет включать: классический костюм (7 тыс. рублей), одну пару брюк (1,8 тыс. рублей) и базовую летнюю модель кроссовок (1 тыс. рублей).

В список для девочек войдут: пиджак и юбку (1,3 тыс. рублей), брюки и пиджак (5,4 тыс. рублей), платье (2 тыс. рублей), одну пару брюк (2,2 тыс. рублей) и цветные кроссовки (1,5 тыс. рублей).

Помимо этого, для мальчиков и девочек придется купить: спортивный костюм (3 тыс. рублей), комплект из трех блузок или хлопковых рубашек (3,9 тыс. рублей), майку и шорты (550 рублей), комплект из трех футболок (550 рублей), кожаные туфли (3,1 тыс. рублей), а также рюкзак с уплотненной спинкой (от 2 до 7 тыс. рублей) и набор канцтоваров (около 5 тыс. рублей).

Щербаченко добавил, что общая стоимость «премиум» наборов может достигать 47-62 тыс. рублей на одного ребенка с учетом более дорогих вариантов костюмов.

Он также отметил, что из-за разных цен, которые называют эксперты, сложно сказать, насколько дороже стал этот набор в 2026 году. При этом доцент Финансового университета предположил, что рост стоимости оказался не очень значительным и удержался в пределах общей инфляции.