Международные стабилизационные силы, которые в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа для сектора Газа должны были насчитывать до 20 тыс. человек, пока не могут развернуть даже первую группу из 10—20 солдат. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на несколько источников, включая американского военного чиновника.

По данным издания, в июне в Газу должны были прибыть военнослужащие из Марокко. Теперь их отправка ожидается только в течение ближайших месяцев, причем сначала они не войдут в сам анклав, а пройдут подготовку у его границы на территории Израиля.

После этого группа должна приступить к ограниченным операциям в секторе. Новые подразделения, как ожидается, присоединятся к ней позднее.

WSJ отмечает, что развертывание контингента — один из пунктов плана Трампа по Газе, который Совбез ООН поддержал в ноябре 2025 года. Резолюцию приняли 13 голосами при двух воздержавшихся — России и Китае.

Согласно документу, СБ ООН санкционировал создание временных Международных стабилизационных сил и поддержал учреждение Совета мира по Газе. Эти структуры получили мандат до 31 декабря 2027 года, если Совет Безопасности не примет иного решения.

Перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС действует с 10 октября 2025 года. Однако, как констатирует WSJ, мирный процесс в целом застопорился, а около 2,1 млн жителей анклава остаются среди руин после двух лет войны.

Издание напоминает, что осенью Трамп говорил об «историческом рассвете обновленного Ближнего Востока» и обещал крупные инвестиции в восстановление прибрежных районов Газы.

«Недостаточный масштаб и задержка развертывания демонстрируют ограниченность подхода Трампа к прекращению войн: приоритет отдается смелым шагам по остановке убийств, а сложные детали обеспечения долгосрочного мира остаются на потом», — пишет WSJ.

С октября 2025 года действует перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС. В начале 2026 года Трамп создал так называемый Совет мира для восстановления сектора Газа и реализации других мирных инициатив. Около 30 стран подтвердили свое участие в организации и около 20 подписали ее устав.