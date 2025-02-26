Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированный нейросетями видеоролик о будущем сектора Газа, где с неба падают доллары, возвышается небоскреб «Трамп Газа», а сам американский лидер загорает в шезлонге с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Видео было опубликовано в социальной сети Трампа Truth Social.

Созданное при помощи искусственного интеллекта видео начинается с кадров разрушенных палестинских городов, где ходят боевики с оружием и бегают дети в оборванной одежде. Изображение сопровождается текстовым комментарием: «Газа 2025 — что дальше?»

После этого зрителям демонстрируют, как местные жители выходят из темных тоннелей к живописным пляжам с пальмами и строящимся на фоне синего неба небоскребам. За этим следует нарезка из кадров, на которых видны залитые солнечным светом улицы богатого города, по которым разъезжают дорогие автомобили.

Помимо этого, в видео также появляются танцующие у моря танец живота бородатые женщины, ребенок с золотым воздушным шаром в виде головы Трампа, сам президент США, танцующий в ночном клубе с местной жительницей, возносящееся ввысь здание отеля «Трамп Газа», золотая статуя американского лидера и продающиеся в здании отеля золотые фигурки Трампа.

В видеоролике несколько раз фигурирует американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск, который угощается хумусом и возносит вместе с детьми руки к небу, откуда падают доллары.

Изображения сменяют друг друга под песню с текстом: «Дональд идет, чтобы сделать вас свободными,/Чтобы принести всем свет,/Больше никаких тоннелей, никакого страха,/«Трамп Газа» наконец здесь!/«Трамп Газа» ярко сияет — золотое будущее, новая жизнь,/Пируйте и танцуйте, сделка заключена,/«Трамп Газа» — номер один!»

В предпоследнем кадре видно, как американский президент и израильский премьер-министр лежат в плавках на шезлонгах с надписью «Трамп Газа», а в последнем кадре ребенок подходит к отелю имени американского президента с розовым воздушным шаром в виде сердца.

Издание Sky News отмечает, что изначально это видео было опубликовано в Сети в начале февраля пользователями, чью непосредственную связь с Белым домом установить не удалось.

В начале февраля Трамп заявил о планах США установить контроль над сектором Газа с целью организации работ по разминированию восстановлению территории. В частности, он пообещал избавиться от разрушенных зданий, добиться экономического развития и разместить войска США «если это будет необходимо». Американский президент также предложил переселить местное население в другие страны и назвал сектор Газа «площадкой под снос».