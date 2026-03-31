Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится на территории Исламской республики, но воздерживается от появлений на публике. Об этом в интервью RTVI рассказал посол России в Тегеране Алексей Дедов.

«Как неоднократно заявляло иранское руководство, новый лидер находится в Иране, но по понятным причинам воздерживается от появления на публике», — заявил Алексей Дедов, отвечая на вопрос RTVI о местонахождении Хаменеи-младшего.

Также посол России подтвердил, что у него «пока не было контактов с новым Верховным руководителем Исламской республики».

«При этом отмечу, что Владимир Владимирович Путин одним из первых направил поздравительную телеграмму в адрес Моджтабы Хаменеи, в которой указал на неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями», — отметил дипломат.

Алексей Дедов также напомнил, что у президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом за последнее время состоялось два разговора (6 и 10 марта), у главы МИД России Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи — пять (28 февраля, 3, 10, 23 и 27 марта).

В середине марта кувейтская газета «Аль-Джарида» написала со ссылкой на свои источники, что новый рахбар Ирана Моджтаба Хаменеи, сын убитого в результате израильской атаки Али Хаменеи, якобы был вывезен на лечение в Москву после ранения. «Мы никак подобные сообщения не комментируем», — ответил тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбы журналистов о комментиарии (с таким запросом к официальному представителю Кремля обращался и RTVI).