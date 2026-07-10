Мексика намерена добиваться расследования гибели своих граждан в иммиграционных центрах США и во время операций по задержанию мигрантов. Об этом, как передает Reuters, заявила президент страны Клаудиа Шейнбаум.

«Мы не можем закрывать глаза на мексиканцев, которые погибли», — сказала она на пресс-конференции.

По словам Шейнбаум, правительство сделает все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в гибели людей и нарушениях прав человека. Она добавила, что Мехико оказывает поддержку всем гражданам, которые обращаются за помощью, «особенно мексиканцам, единственная вина которых — честная работа в США».

Глава МИД Мексики Роберто Веласко Альварес уточнил, что власти страны намерены выйти за рамки дипломатических каналов и обратиться напрямую к американским прокурорам.

«Мы намерены выйти за пределы дипломатической сферы и обратиться напрямую к прокурорам США с жалобами по этим инцидентам, попросив расследовать их как уголовные дела», — сказал он.

По словам министра, обращения направят как прокурорам штатов, так и в Министерство юстиции США. Кроме того, Мексика планирует подать гражданские иски против частных компаний, управляющих иммиграционными центрами содержания.

По данным, которые приводят мексиканские власти и правозащитники, с января 2025 года, когда Дональд Трамп вернулся в Белый дом, в учреждениях Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) умерли 14 граждан Мексики. Еще трое погибли во время операций по задержанию. Ранее Мехико направил Вашингтону 11 официальных дипломатических нот с требованием объяснить обстоятельства этих смертей.

Решение о подаче жалоб было принято через два дня после гибели в Хьюстоне 52-летнего мексиканца Лоренсо Сальгадо Араухо. Его застрелил агент ICE во время операции по задержанию мигрантов.

По версии Министерства внутренней безопасности США (DHS), сотрудники службы попытались остановить автомобиль Араухо в ходе «целевой операции по обеспечению правопорядка». Ведомство утверждает, что мужчина попытался скрыться, протаранил служебную машину и «использовал автомобиль как оружие», пытаясь наехать на агента. После этого сотрудник ICE открыл огонь. Мужчина скончался в больнице.

При этом, как сообщила The Guardian со ссылкой на DHS, погибший не был первоначальной целью операции: агенты искали другого человека. По данным издания, сотрудники ICE не были оснащены нательными камерами. Обстоятельства стрельбы будет расследовать инспекция Министерства внутренней безопасности.

Родственники погибшего утверждают, что он не понимал, что его преследуют сотрудники ICE, и остановился бы, если бы увидел соответствующие опознавательные знаки. Его сын Рональдо Сальгадо заявил, что отец «не заслуживал смерти».

Гибель Араухо, по данным Reuters, стала как минимум шестым случаем смертельной стрельбы во время операций иммиграционных служб с января 2025 года. После возвращения Трампа к власти его администрация начала кампанию массовых депортаций.

Тем временем DHS заявило Reuters, что при нынешней администрации не зафиксировано роста смертности среди задержанных. В ведомстве также утверждают, что соблюдают все правовые нормы в отношении всех содержащихся под стражей: у них есть питание, вода, медпомощь и возможность связаться с родственниками и адвокатами. Минюст США не ответил на запрос агентства о комментарии.