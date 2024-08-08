Нобелевский лауреат премии мира Мухаммад Юнус, который теперь возглавляет временное правительства Бангладеш, 8 августа вернулся на родину, чтобы принести присягу. Предыдущий премьер Шейх Хасина подала в отставку и бежала из страны после того, как республику охватили протесты. Волна беспорядков захлестнула Бангладеш в конце июня, когда на улицы вышли студенты, возмущенные системой квот. О том, к чему привели демонстрации и что это значит для России, — в материале RTVI.

Из огня да в полымя

Все начиналось как мирные протесты, которые затеяли студенты. Причиной стала система квот, резервировавшая до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, которые участвовали в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Подобные демонстрации уже были в стране в 2013-м и 2018-м, причем заканчивались отменой преференций.

Однако в июне Высокий суд республики решил восстановить систему, что не понравилось молодежи Бангладеш, страдающей от безработицы. В результате протесты охватили всю страну и из мирных демонстраций переросли в ожесточенные столкновения с правоохранительными органами. Несмотря на то, что 21 июля суд практически отменил эту меру, сократив квоты до 5% для родственников ветеранов, успокоить ситуацию в стране не удалось.

Чтобы хоть как-то сдержать беспорядки, власти несколько раз ограничивали мобильный интернет, а также распоряжались блокировать доступ к соцсетям. Были закрыты многие магазины и банки. За последние недели были арестованы как минимум 11 тыс. человек.

В стране даже было прервано телевещание, так как протестующие ворвались в штаб-квартиру Bangladesh Television и подожгли ее. Поджог устроили и в офисе партии «Авами лиг» («Народная лига») премьер-министра Шейх Хасины. Кроме того, были взломаны сайты Центробанка, правительства и полиции. 5 августа стало известно, что демонстранты также ворвались в резиденции главы МВД Асадуззамана Хана и ушедшей в тот же день в отставку главы правительства.

Новый и.о. премьера — «банкир для бедных»

Шейх Хасина в общей сложности управляла страной 20 лет: впервые она стала премьер-министром в 1996-м и пробыла в должности до 2001 года. Второй раз политик заняла кресло главы в 2009-м и оставалась у власти вплоть до 2024-го.

5 августа весь мир узнал о ее отставке, впоследствии информацию подтвердил и главнокомандующий бангладешской армией генерал Вакер-Уз-Заман. Он же объявил о формировании временного правительства в республике.

По информации СМИ, сама Хасина вместе с младшей сестрой покинула страну на военном вертолете и отправились в Западную Бенгалию в Индии. Сообщалось, что экс-премьер хотела записать обращение, но возможности не оказалось.

Несмотря на отставку главы правительства, ситуация не стабилизировалась. Уже после ухода Хасины в Бангладеш жертвами демонстраций стали около 100 человек. Всего во время протестов погибли как минимум 440 жителей страны.

Было решено, что главой временного правительства станет 84-летний лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус. Он известен как «банкир для бедных», а премию получил в 2006 году «за попытки инициировать экономическое и социальное развитие снизу». Юнус создал банк Grameen Bank — организацию-пионера в сфере микрофинансирования и микрокредитования.

8 августа Мухаммад Юнус вернулся в Дакку из Парижа, где проходил лечение. О поддержке его кандидатуры на роль главы временного правительства заявил Вакер-Уз-Заман.

«Я уверен, что он успешно приведет нас к демократическому процессу, к всеобщей пользе», — сказал генерал на пресс-конференции.

Он также выразил уверенность, что Юнус получит поддержку всех политических партий и студентов и преуспеет в выполнении своих обязанностей. Нобелевский лауреат будет приведен к присяге в 14:30 по Гринвичу (17:30 мск).

«В Вашингтоне поддержали формирование временного правительства в республике. «Мы приветствуем объявление о временном правительстве и призываем к тому, чтобы любая передача власти проводилась в соответствии с законами Бангладеш», — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Как сотрудничают Москва и Дакка

До сих пор Бангладеш была одним из значимых партнеров Москвы в Южной Азии. Как сообщил посол России в республике Александр Мантыцкий, в 2023 году товарооборот с Даккой вырос на 16,5% (до $2,7 млрд), а ключевыми сферами сотрудничества остаются энергетика и сельское хозяйство.

В мае АО «Внешнеэкономическое объединение «Продинторг» Минсельхоза России и Бангладешская корпорация развития сельского хозяйства подписали меморандум о взаимопонимании, а также новый контакт на поставку калийных удобрений. Планируется, что до июня 2025 года российская сторона отправит в Бангладеш не менее 300 тыс. тонн хлористого калия.

Кроме того, реализуются контракты на поставку пшеницы, говорится на сайте «Продинторга».

Помимо продовольствия страны сотрудничают и в газовой отрасли. Как отмечает Gazprom International, компания уже больше 10 лет участвует в проектировании и строительстве скважин на газовых месторождениях Бангладеш.

«За это время компания спроектировала и построила около 20 оценочных, разведочных и эксплуатационных скважин, тем самым подтвердив себя в качестве надежного партнера», — подчеркивает Gazprom International.

Однако самым важным проектом Москвы и Дакки остается строительство первой в республике атомной электростанции «Руппур» при участии «Росатома». Соглашение о возведении АЭС было подписано в ноябре 2011-го, но непосредственно к строительству приступили в 2018 году, когда был заключен генеральный контракт с властями Бангладеш.

Стоимость проекта оценивается в $12,65 млрд, а полностью запустить в эксплуатацию планировали в конце 2024-го.

Правящая партия «Авами лиг» в большей степени придерживалась пророссийских позиций, а глава временного правительства Мухаммад Юнус не раз выступал с критикой Шейх Хасины. Из Дакки, которая в сентябре 2023 года принимала министра иностранных дел России Сергея Лаврова, пока не было заявлений о том, собирается ли она пересматривать сотрудничество с Москвой.

«В Москве исходят из того, что смена политических сил у власти в Бангладеш является внутренним делом этой страны, вместе с тем рассчитывают на скорейшее возвращение внутриполитических процессов в дружественном нам государстве в конституционное русло», — выразили надежду в российском МИД.