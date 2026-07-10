Абитуриентам стоит трезво оценивать свои баллы, заранее продумывать запасные варианты и не рассчитывать на случайность при поступлении на бюджет. Об этом KP.RU рассказала профориентолог, сопроводитель при поступлении в вузы и юрист в сфере образования Елена Крылова.

По ее словам, многие ошибки становятся очевидны только в августе, когда изменить стратегию уже почти невозможно. Сейчас документы можно подать в один—пять вузов одновременно, а до 25 июля включительно набор учебных заведений еще разрешено менять, отмечается в статье. После этого переиграть выбор уже не получится: 27 июля университеты опубликуют конкурсные списки, а согласие на зачисление нужно будет подать до 5 августа.

Одна из частых ошибок — отказ от запасных вариантов. Некоторые выпускники ограничиваются двумя-тремя вузами, хотя могут использовать все пять попыток.

«Не всегда желания совпадают с возможностями: баллов ЕГЭ может не хватить. Или желания резко меняются. А бывает, что конкурсная ситуация вынуждает менять запросы на вузы, если цель — только бюджет», — пояснила Крылова.

Она советует формировать список не только из самых желанных и популярных учебных заведений, но и из более реалистичных вариантов. По словам специалиста, разумнее выбирать вузы «по принципу перестраховки основного» и заранее просчитывать стратегию поступления.

Крылова также не советует делать ставку на случайность и пытаться пройти в престижный вуз с низкими баллами в надежде, что абитуриенты с более высокими результатами в последний момент уйдут в другие места. Такая стратегия, по ее словам, действительно иногда срабатывает, но строится на «ошибке выжившего».

«Риск — дело благородное, но нужно понимать: если дело не выгорит, второго шанса поступить на бюджет в этом году уже не будет», — предупредила эксперт.

Еще одной проблемой она назвала поступление «ради учебы», когда у выпускника нет понимания, какую профессию он хочет получить. По словам Крыловой, такой подход часто навязывают взрослые: главной целью становится сам факт поступления в вуз, а не выбор будущей специальности.

«Ведь какой смысл тратить четыре-пять лет только для того, чтобы побыть студентом. А на выходе что?» — сказала она.

В статье не исключается, что из-за рекордных результатов ЕГЭ в этом году могут поднять проходные баллы. KP.RU напоминает, что в Москве в этом году насчитали 3175 стобалльников — почти вдвое больше, чем в 2025-м. Число 200-балльников удвоилось, 300-балльников стало в восемь раз больше — 34, также появилась первая за всю историю 500-балльница.

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Крылова считает, что проходные баллы могут заметно вырасти прежде всего на направлениях, где требуется профильная математика. При этом она подчеркнула, что это только прогноз.

«В любом случае стоит закладывать запас в баллах, выбирая вузы для поступления. Действительно, велик риск, что “проходной‚ будет выше. Тем, кто не дотянул до наивысшего результата, стоит для перестраховки рассмотреть помимо топовых хотя бы один не топовый вуз», — заключила она.