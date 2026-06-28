Московская школьница Екатерина Малкова стала первой, кому за 25-летнюю историю ЕГЭ удалось набрать 500 баллов — максимально возможный результат сразу по пяти предметам. Об этом 28 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Max.

«Таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена», — подчеркнул градоначальник.

Малкова — выпускница школы № 1409: с 5-го по 9-й класс она училась в математической вертикали, а затем — в инженерном предпрофессиональном классе. Она получила по 100 баллов за русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику.

«От всей души поздравляю Екатерину, ее учителей и родителей!» — написал Собянин.

Девушка побеждала в метапредметном конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

Когда стали известны результаты четырех экзаменов и сумма достигла 400 баллов, Малкова призналась, что не ожидала такого результата.

«Когда я узнала результаты, была очень удивлена и, конечно, рада. Я никогда не надеялась, что смогу добиться этого, и все же теперь это реальность. До сих пор самой не верится. Педагоги дали мне очень многое, и, думаю, именно благодаря им я смогла добиться таких результатов. Активно готовиться к ЕГЭ я начала, когда перешла в 11-й класс, этого времени мне хватило, чтобы набрать максимальный балл по четырем предметам», — рассказала она.

Тогда заместитель главы Москвы Анастасия Ракова, поздравляя Малкову, отметила, что такой «пример вдохновляет, показывает, каких высот могут достичь московские школьники». «Поздравляю Екатерину с выдающимся результатом! Уверена, она поступит в вуз мечты и добьется больших профессиональных успехов!» — добавила вице-мэр.

Сама Малкова свое будущее выпускница связывает с точными науками. Она выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией, а в качестве профильных вузов рассматривает МГУ имени М. В. Ломоносова, МФТИ и РХТУ имени Д. И. Менделеева.

24 июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что два выпускника в России получили максимальный результат по четырем предметам ЕГЭ: девушка из Москвы и молодой человек из Приморского края. По его словам, еще 39 участников набрали по 300 баллов.