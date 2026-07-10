Жительница Приморья взыскала с МВД около 300 тыс. рублей за ошибку в загранпаспорте, из-за которой ее задержали на границе в Таиланде и поместили в камеру. Ведомство пыталось добиться уменьшения суммы, подав апелляцию в вышестоящую инстанцию, но безуспешно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу объединенной пресс-службы судебной системы региона Елену Оленеву.

Общая сумма взыскания составила 298 471 рубль. Из них 234 438 рублей — возмещение убытков, 50 тыс. рублей — компенсация морального вреда. Еще 6 тыс. рублей суд взыскал за оплату юридических услуг и 8033 рубля — за госпошлину.

По словам Оленевой, в загранпаспорте россиянки были некорректные данные в машиночитаемой строке. Ошибку выявили во время прохождения пограничного контроля за рубежом. После этого паспорт аннулировали, а женщину задержали.

Вместе с ней в поездке находился несовершеннолетний сын. Ребенка за отдельную плату разместили в отеле, а его матери пришлось из зоны задержания связываться с посольством России в Таиланде, миграционным отделом и турфирмой, чтобы организовать сопровождение сына. Домой они вернулись спустя продолжительное время и за свой счет, отметила Оленева.

Представитель ответчика в апелляционной жалобе просил изменить решение суда и снизить размер компенсации морального вреда. Он указывал, что полиции изготовила новый паспорт и полностью возместила расходы на несостоявшийся отдых. Однако Приморский краевой суд не нашел оснований для снижения суммы, сказала Оленева.