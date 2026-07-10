Евросоюз готовится разрешить Украине закупать британское оружие за счет кредита в €60 млрд ($69 млрд), который Брюссель предоставляет Киеву для оборонных закупок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным агентства, ЕС спустя несколько месяцев переговоров близок к соглашению с властями Великобритании, которое позволит британским компаниям участвовать в этой программе. Объявить об этом могут уже в понедельник в Париже, где пройдет встреча стран так называемой «коалиции желающих», которую возглавляют Лондон и Париж.

Фиксированной платы за доступ для Британии не будет: вместо этого британская сторона будет делать финансовый взнос по мере того, как Украина использует средства кредита для закупки военной техники у британских компаний. Размер взноса будет определяться стоимостью каждого контракта и процентными издержками, уточнили источники Bloomberg.

Речь идет о выделенных Украине 60 млрд евро — части кредита ЕС на 90 млрд евро, направленного на поддержку Киева в 2026—2027 годах. Оставшиеся 30 млрд евро предназначены для покрытия бюджетных нужд страны. По действующим правилам программы закупки за пределами ЕС и Украины допускаются только в случаях, когда нужного оборудования нет на европейском рынке в требуемом объеме или в нужные сроки.

Сделка рассматривается как примирительный шаг со стороны ЕС после того, как Брюссель и Лондон ранее не смогли договориться об участии Великобритании в оборонном фонде SAFE объемом €150 млрд. Тогда стороны разошлись из-за требования ЕС о плате за доступ.

На этот раз диалог по украинскому кредиту продвигался заметно легче, говорят источники агентства: за быстрое соглашение, в частности, выступали Нидерланды. По их данным, основные параметры договоренности удалось согласовать в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, где британский премьер провел ряд двусторонних встреч, в том числе с главой правительства Нидерландов.

В ЕС также признают, что итоговая схема будет выгодна Украине: она упростит закупки британского оружия на фоне растущего военно-промышленного сотрудничества Киева и Лондона.

Изначально соглашение планировалось объявить на следующем саммите Великобритания — ЕС вместе с возможной договоренностью о доступе Лондона к европейскому фонду инвестиций в технологические компании. Однако саммит перенесли на более поздний срок из-за отставки премьер-министра Кира Стармера. Его наиболее вероятный преемник Энди Бернэм, как ожидается, получит полномочия от Стармера 20 июля.

Британское правительство не ответило на запрос Bloomberg о комментарии. Еврокомиссия от комментариев отказалась. Главный представитель комиссии Паула Пинью заявила журналистам в пятницу, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в понедельник отправится в столицу Франции для участия во встрече по Украине.