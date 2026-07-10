В Московской и Свердловской областях расследуют уголовные дела о секте, связанной с педофилией. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Материалы для проверки ранее направила в органы глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

В релизе ведомства говорится, что информация о секте получила «широкое распространение в медиапространстве»: по данным СК, ее участники совершали преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в нескольких регионах.

Потерпевших устанавливают в рамках расследований, о ходе которых потребовал доложить глава СК Александр Бастрыкин. Исполнение поручений контролирует центральный аппарат ведомства.

По 40 видео в день: о чем рассказала Мизулина

Публикация о «крупнейшей сети педофилов» появилась в телеграм-канале Мизулиной 9 июля. Глава ЛБИ ссылалась на обращение активистов проекта «Сдай педофила»; слово «секта» в исходном посте не встречается.

«Сообщество педофилов под угрозами, давлением и шантажом годами заставляло подростков в возрасте 11-16 лет самостоятельно изготавливать порнографию, выполнять задания с целью создания материалов с порнографией и присылать создателям этой сети, а также участвовать в прямых эфирах», — писала она.

По словам Мизулиной, детей втягивали через ресурсы в соцсетях с музыкой и постами на молодежные темы: им предлагали найти друзей со схожими интересами, после чего они оказывались на связи с «извращенцами», которые требовали интимные фото и видео. Чтобы добиться своего, злоумышленники либо блокировали их устройства с помощью вредоносного ПО, либо грозили слить все материалы в общий доступ.

«Вовлеченные в сеть подростки должны были ежедневно изготавливать для организаторов порядка 40 видео или фото интимного характера», — рассказывала она.

Известно как минимум о 24 пострадавших из 12 регионов, включая Москву, Петербург, Крым, Кубань, Башкирию, Удмуртию, Кузбасс и другие, сообщала глава ЛБИ. Жертвами становились преимущественно мальчики-подростки, уточнила она.

Вероятными создателями сети Мизулина назвала жителей Подмосковья Виктора Постнова и Алексея Кузьмина, добавив, что кадры с детской порнографией продают в Латвию и Эстонию. Пост был подкреплен скриншотами переписки, где неизвестные с женскими никами требовали снимать видео и угрожали сливом в случае отказа.

О какой «секте» может идти речь

В тот же день телеграм-канал «112» сообщил, что речь может идти об интернет-сообществе «Империя гусей» (Empire of Geese). По данным канала, проект появился в Рунете в 2015—2016 годах как сообщество, связанное с эстонской музыкальной группой и переводами иностранных песен. Позже вокруг него сформировался фандом, популярный у подростков.

«112» пишет, что основателей сообщества Виктора Постнова и Алексея Кузьмина обвиняют в совращении малолетних и создании «секты» под видом музыкального объединения. При этом официально их процессуальный статус не сообщался.

Издание E1.RU также опубликовало материал об «Империи гусей» со ссылкой на юриста, психолога и лидера движения «Сдай педофила» Анну Левченко. По ее словам, о домогательствах, принуждении к отправке интимных фото и шантаже заявили 22 человека по всей России. Сейчас им от 13 до 22 лет; среди пострадавших, по данным Левченко, как минимум три девочки и 18 мальчиков.

Она утверждает, что администраторы сообщества выбирали неуверенных в себе подростков с дефицитом общения, а затем с помощью угроз и вредоносных ссылок добивались от них интимных материалов. По словам Левченко, часть переписок и скриншотов уже передали в Следственный комитет.

E1.RU пишет, что редакция обращалась за комментарием к администраторам «Империи гусей», однако они не ответили на вопросы и удалили диалог. Ранее, по данным издания, представители сообщества заявляли, что не имеют отношения к распространению вирусов и вымогательству интимных фото, а злоумышленники якобы действовали от их лица.

«Тыквы озлобились»: что говорят создатели сообщества

После сообщения СК об уголовных делах «112» опубликовал две записи. На одной женщина, чьи лицо и фигура затемнены, а голос искажен — на кадрах она подписана как «экс-участница “Империи гусей”» — рассказывает, как ее склоняли к сексуальным действиям, от которых она отказалась. При этом упоминается фамилия Кузьмина.

На второй записи Виктор Постнов заявляет, что у группы есть «недоброжелатели, которые раздули из мухи слона». Он признал, что в администрации группы «была проблема» с сотрудницей, которую сразу же «турнули», как только об этом узнали.

«Но бывшие наши подписчики, которые когда-то были “тыквами”, <…> озлобились, так скажем», — прокомментировал он. (Как объяснила Левченко на портале E1.RU, «тыквами» называли подписчиков сообщества).

В публикации «112» также говорится о Татьяне Судариковой, которую в группе называли «Мамой Уткой». По версии Постнова, именно с ней могли быть связаны прежние эпизоды шантажа и вымогательства интимных материалов. Левченко, напротив, называла ее одной из администраторов и утверждала, что Сударикова играла роль «хорошего полицейского» при общении с подростками.

«Еще есть женщина — Мама Утка — она также один из администраторов. Когда ребята писали ей, что с них требуют фотографии, она выступала в роли “доброго полицейского”. Убеждала, что нужно проявить “гуселюбивость”, угодить Гусю, иначе он обидится», — утверждала она.

Кроме того, «112» сообщил, что дозвонился до Алексея Кузьмина. По данным канала, после вопроса об обвинениях в совращении малолетних он бросил трубку.