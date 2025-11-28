Громкая история студенческого стройотряда, где молодых людей заставляли раздеваться и заниматься различными секс-практиками, получила продолжение. Как стало известно RTVI, прокуратура Санкт-Петербурга после запроса главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной рассказала, какую ответственность понесли организаторы «лагерей извращений» в Иркутской области (копия ответа ведомства есть в распоряжении редакции).

О практике сексуализированных наказаний членов стройотряда «Данко», относившегося к Санкт-Петербургскому электротехническому университету (ЛЭТИ), стало известно в январе 2025 года. В ответе на запрос Останиной прокуратура пишет, что «проводимые в «Данко» мероприятия не соответствовали общепринятым нормам морали». По итогам проверки выговоры получили проректор ЛЭТИ по молодежной политике О.В. Иванова, начальник управления по молодежной политике и воспитательной работе К.А. Мулюкина, документовед управления по молодежной политике и воспитательной работе Д.К. Федосов.

Деятельность стройотряда «Данко» приостановлена, отряд выведен из штаба студенческих отрядов университета, сообщило ведомство. Кроме того, была создана рабочая группа, которой поручено подготовить концепцию развития студенческих отрядов в университете.

Уголовные дела после жалоб на сексуализированные издевательства в стройотряде не возбуждали, в следственные подразделения ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщения о преступлениях не поступали, отчиталась прокуратура.

Скандал вокруг событий в «Данко» разгорелся, когда «Фонтанка» опубликовала рассказ 21-летней студентки Сони. Девушка столкнулась с «дедовщиной» в стройотряде летом 2024 года. По словам Сони, новичков унижали, например, юношам привязывали нитки к гениталиям, заставляя соревноваться как при перетягивании каната, а девушек били по ягодицам 30-сантиметровым фаллоимитатором. Одному юноше приказали вставить себе анальную пробку, другого заставили мыть пол тряпкой, зажатой между ягодиц. Также в «Данко» якобы проводился конкурс на «лучшую пятую точку» по фотографиям.

Соне досталось не менее унизительное испытание — одновременно курить, мастурбировать и испражняться, при этом другая девушка должна была снимать ее на видео. По словам девушки, формально новичков не принуждали проделывать все описанное. Однако молодые люди видели происходящее, попадали под влияние и начинали воспринимать происходящее как вариант нормы.

Девушка подала две жалобы — тогда в «Данко» приехала проверка, изъявшая секс-игрушки и списки унизительных заданий. После этого Соня стала изгоем в отряде. С ней не общались, называли ее «слабой и обиженной».

Узнав о пыточной системе в стройотряде, Нина Останина отправила депутатский запрос в прокуратуру Санкт-Петербурга, потребовав «максимально прозрачного «разбора полетов»».

Тем временем одной из самых резонансных медийных тем ноября стала новость об издевательствах над пациентами сети реабилитационных центров Анны Хоботовой. По данным следствия, подростков били и морили голодом. Хоботову объявили в розыск, телеграм-канал 112 со ссылкой на пациентов рехаба пишет, что она может находиться в Таиланде.