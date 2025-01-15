Во всех российских вузах надо возродить «особые отделы» с «командированными сотрудниками спецслужб», которые следили бы за нравственным обликом студентов и их досугом. Об этом RTVI заявил член думского комитета по защите семьи Виталий Милонов.

«Необходимо возродить особые отделы при любом вузе, чтобы был командированный сотрудник спецслужб, который бы следил за этими вещами… Понятное дело, что вызов это очень серьезный», — признал депутат Госдумы.

Фигурантов скандальной истории из «лагеря извращений», где студентов стройотряда вовлекали в унизительные «развлечения» с физическим и психологическим насилием сексуализированного характера, Милонов призвал выгнать из вузов.

«Надеюсь, что все участники этих сексуальных демаршей будут отчислены моментально из вуза, их дипломы, если они уже выпустились, аннулированы, а сами они будут заключены под стражу», — поделился депутат.

Скандал вокруг «лагерей извращений» в иркутском стройотряде разгорелся после публикации рассказа побывавшей там девушки в петербургском издании «Фонтанка». Собеседница издания сообщила, что новичков в отряде подвергали унизительным испытаниям, в том числе с использованием секс-игрушек.

По словам студентки, в рамках установленной в стройотряде «дедовщины» практиковалась система заданий, за выполнение которых новички получали «плюсики». Все испытания снимались на фото или видео, которые затем выкладывались в общий чат.

Девушка пожаловалась взрослым на стройке, после чего в стройотряде прошла проверка с изъятием секс-игрушек. Ей разрешили доработать до конца сезона, но никто из «бойцов» с ней больше не общался, поскольку «деды» стройотряда выставили ее «слабой и обиженной» предательницей. По возвращении студентка обратилась в прокуратуру.

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что намерена добиваться проведения уголовного расследования по фактам из жалобы студентки. Стройотряд, в котором работала девушка, депутат назвала «лагерем извращений».