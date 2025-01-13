В России существуют «лагеря извращений», где юношей и девушек заставляют работать, подвергая при этом психологическому унижению и физическому насилию. Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в ответ на публикацию «Фонтанки» о «развлечениях» стройотряда одного из питерских вузов. Депутат намерена добиваться уголовного расследования.

О чем написала «Фонтанка»

В материале «Фонтанки» от 13 января приводится «шокирующий рассказ» о поездке 21-летней студентки Сони на «вахту» в строительном отряде из Петербурга в Иркутской области летом 2024 года. Как уточняет издание, девушка сама пришла в редакцию и была единственной, кто обратился к журналистам. Она также написала заявление в прокуратуру.

По словам Сони, в отряде процветала «дедовщина»: новичкам за малейший проступок или нарушение принятых условностей полагались отработки и наказания, представляющие собой разные виды морального и физического унижения.

«Например, провинившихся мальчиков попросили выйти в центр комнаты, снять штаны, привязать к разным концам нитки половые органы и перетягивать ее, как канат», — пишет издание, ссылаясь на свидетельство девушки.

Другой парень, как она утверждает, подвергся издевательствам за то, что вышел на улицу в тапочках и увяз в грязи: его заставили вытирать пол в комнате тряпкой, засунутой между ягодиц. За следующий проступок ему сказали вставить себе анальную пробку.

Бывалые «бойцы» сказали новичкам, что атрибутом их отряда является 30-сантиметровый фаллоимитатор, и пригрозили бить им по лбу любого, кто будет перебивать или высказывать недовольство на собраниях. На одном из собраний девушек поставили лицом к стене с обнаженными ягодицами и били по ним этой секс-игрушкой, рассказала Соня. Также старшие отправляли в чат отряда фотографии и устраивали конкурс на «лучшую пятую точку», вспоминает она.

Кроме того, «старики» давали новичкам задания, за которые им начислялись «плюсики», причем сначала требовалось согласиться и только после этого каждый узнавал, что ему досталось.

«Одно из них, на котором попалась я, — одновременно курить, ублажать себя и испражняться. Меня снимала девочка на видео, чтобы доказать, что я это сделала», — сообщила собеседница «Фонтанки».

При этом студентка отмечает, что «никого ни к чему не принуждали» и можно было отказаться выполнять унизительные «задания».

«Но новички начинали сомневаться: кругом умные задорные ребята, такие же студенты, которые считают, что это нормально. Поделиться с кем-то из близких особо некогда <…> Так, может, в этом действительно нет ничего такого?» — поделилась размышлениями собеседница «Фонтанки».

Самой травматичной для собственной психики Соня назвала наказание за забытую строчку из гимна отряда. По ее словам, новичков три часа заставляли ходить гуськом по полю, где было много камней, ям и луж, и распевать этот гимн. Как объяснила девушка, «было больно», у одной из наказанных разболелось колено, она плакала, но «отработка» не прекращалась.

Соня утверждает, что она дважды жаловалась на происходящее в отряде взрослым со стройки. В первый раз это были одни мужчины, которые в ее историю не поверили и отчитывали за некачественную работу. Во второй раз она рассказала обо всем женщине, после чего на одно из собраний отряда нагрянула проверка с обыском. Были изъяты секс-игрушки и листки с «заданиями». Девушка смогла доработать на стройке остаток сезона, но в отряде всем запретили с ней общаться.

«Фонтанка» опубликовала некоторые фото из чата стройотряда, которые подтверждают рассказ Сони. Журналистка издания, которая позднее внедрилась в стройотряд под видом новичка, также получила подтверждения из рассказов «бойцов». При этом другие участники отряда отзывались о студентке, которая предала все огласке, как о «слабой и обиженной», говорится в статье.

Как отреагировали в Госдуме

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина отреагировала на статью «Фонтанки» в своем телеграм-канале, указав, что считает представленные сведения основой для возбуждения уголовного дела.

«Читаю <…> и просто глазам своим не верю! Но, судя по всему, изложенное в статье — правда, которая заключается в том, что в современной России фактически официально существуют, на мой взгляд, “лагеря извращений”. В стиле некоторых бывших руководителей “Наших”. Унижение, психологическое, да, и, по сути дела, физическое насилие над юношами и девушками, труд которых, при этом, нещадно эксплуатируется», — написала депутат.

Она задалась вопросом, «как все это вообще стало возможным» в государстве, власти которого провозгласили защиту традиционных ценностей в качестве приоритета национальной безопасности.

«В ближайшее время <…> направлю соответствующие запросы в правоохранительные органы, а также в профильное министерство. И доведу дело до конца!», — пообещала Останина и потребовала «максимально прозрачного “разбора полетов”».

Ранее в похожих формулировках выразил возмущение зампред комитета по защите семьи Виталий Милонов, представляющий в Госдуме Санкт-Петербург.

«Читаю и не верю своим глазам. Как такое вообще возможно в нашей стране?! Что за оргии, что за древнеримские нравы в студенческих лагерях?» — написал он в своем телеграм-канале.

Милонов сообщил, что готовит заявление в правоохранительные органы, и потребовал наказать виновных.