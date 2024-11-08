Российских полицейских хотят наделить новыми полномочиями и обязать следить за сохранением и укреплением традиционных духовно-нравственных ценностей. Это следует из проекта указа президента, опубликованного на портале нормативных правовых актов.

Документ предполагает внесение изменений в пункт 2 действующего положения о МВД. Согласно тексту указа, в новые задачи ведомства войдет «осуществление деятельности, направленной на сохранение ‎и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Как именно будет реализована эта деятельность — в документе не объясняется.

В пояснительной записке МВД говорится, что указ разработан для исполнения плана мероприятий в 2024 — 2026 годах «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Этот документ предполагает, что федеральные органы исполнительной власти должны дополнить свои обязанности «мероприятиями», которые соответствуют целям и задачам госполитики.

Проект указа пока находится на стадии обсуждения.

В 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Согласно этому документу, к традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, крепкая семья, коллективизм, историческая память, преемственность поколений, единство народов.

Также в указе перечислены угрозы российским традиционным ценностям. Среди них указаны экстремистские и террористические организаций, отдельные СМИ, а также США и другие «недружественные иностранные государства».

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина анонсировала проведение в ноября этого года Международного парламентского форума по защите традиционных ценностей. По ее словам, участниками этого форума должны быть «государства, которые не приняли, отказываются принимать закон об однополых браках, страны, где традиционные ценности являются государственной политикой».