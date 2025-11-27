МВД объявило в розыск владелицу сети реабилитационных центров трудных подростков Анну Хоботову. Ранее против нее возбудили уголовные дела по статьям об истязании, незаконном лишении свободы и применении насилия в отношении детей. В рехабах Хоботовой прошли обыски, в результате которых было выявлено, что несовершеннолетних систематически избивали, подвергали психологическому насилию и морили голодом.

Поводом для расследования стала госпитализация 16-летнего воспитанника центра в подмосковном Дедовске, которого 23 ноября доставили в отделение реанимации в бессознательном состоянии. Медики обнаружили у него множественные повреждения на теле, конечностях и голове, а также следы от связывания на запястьях и ступнях. У пациента отказали почки, развился сепсис, его ввели в медикаментозную кому. Врачи сразу обратились в полицию.

Вечером 25 ноября ГСУ СКР по Подмосковью сообщило об аресте администратора дедовского рехаба Виталия Балабрикова и 18-летней воспитанницы центра, участвовавшей в избиении детей.

Они стали фигурантами уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязаниях, незаконном лишении свободы, не связанном с похищением, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК).

По версии следствия, реабилитационный центр был организован на территории частного дома в Дедовске в августе этого года. Всего в учреждении находились 24 подростка, по данным областной прокуратуры — 22 ребенка в возрасте от 11 до 17 лет. Создатели центра утверждали, что психологи помогут вылечить детей от разного рода зависимостей, проблем с агрессией и девиантного поведения. На деле воспитанников пытали и применяли к ним психологическое насилие.

СКР и прокуратура официально не уточняют, кто является организатором реабилитационного центра. Однако глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева в своем телеграм-канале сообщила, что это ростовская психолог-терапевт и юрист Анна Хоботова.

Хоботова владеет сетью учреждений для трудных подростков: центрами «Шанс» и «Светлое будущее», а также реабилитационным центром ее имени, они действуют в Москве, Подмосковье, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Азове. В среднем месяц пребывания в рехабе стоит от 100 тыс. рублей. Юридическим владельцем указывается Общественно-полезный фонд оказания помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «Галактика».

Кроме того, Хоботова известный в Ростовской области активист. В 2012 году ее приглашали в общественные советы областных управлений МВД и ФСИН, где она занималась проблемами подростков.

Телеграм-канал SHOT сообщил, что после публикации правоохранителей об аресте администратора истринского центра владелица рехабов скрылась.

СМИ и Telegram-каналы сообщают различные подробности пребывания подростков в рехабе. По их утверждениям, вместо терапии и работы с психологами пациентов заставляли убираться, готовить для себя пищу и выполнять разного рода задания. Их не выпускали на улицу и наказывали за нарушение правил поведения.

В частности, провинившихся не отпускали в туалет, привязывали к кровати или уводили в «комнату пыток», которую силовики нашли в доме, якобы морили голодом и могли кормить едой для собак.

Одна из девочек, которая находилась в рехабе, рассказала РЕН ТВ, что один из сотрудников надевал боксерские перчатки и избивал воспитанников, а также применялась некая методика под названием «Саботаж», когда «подопечных запирали в помещении и определяли срок голодовки, который мог доходить до месяца».

Чтобы не волновать родителей, администратор рехаба снимал пациентов улыбающимися, а фото отправлял их семьям. Жаловаться воспитанникам запрещали, а родителям предписывалось в специальной памятке не расспрашивать о пребывании в реабилитационном центре.

SHOT утверждал, что сотрудники и консультанты центра могли принимать алкоголь и запрещенные вещества на территории рехаба. По информации телеграм-канала, Балабриков был ранее дважды судим за хранение и распространение запрещенных веществ.

РЕН ТВ сообщал, что арестованный воспитатель также якобы совращал девочек и угрожал наказанием для всей группы, если они не согласятся. Подростки, которые находились в рехабах Хоботовой, сообщили РЕН ТВ, что она может находиться в Таиланде.

По данным Mash, после рехаба в Дедовске силовики посетили еще один реабилитационный центр Анны Хоботовой, находящийся под Дмитровом. Оттуда тоже вывезли детей, часть из них временно отправили в соццентры.

Как ранее писал E1.ru, подростки из рехаба под Екатеринбургом жаловались на истязания. Всего в центре были 22 ребенка, самому младшему — 8 лет. Стоимость пребывания начинается от 90 тыс. рублей в месяц, отмечало издание.

Детей, как отмечалось в статье, кормили дешевыми продуктами, заставляли за собой убирать, общаться с родителями они могли только раз в неделю не более пяти минут, избегая жалоб на содержание. На то, чтобы принять душ, якобы отводилось около 15 минут. Спать им приходилось на жестких матрасах, медпомощи и уроков не было, уточнял E1.ru.

По словам детей, за неуважение к куратору могли наказать — связывали, били по лицу и заставляли приседать.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил RTVI, что в местном рехабе, когда туда прибыли правоохранители, находились 22 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, которых туда доставили их законные представители из ХМАО, Томска, Кировской и Свердловской областей.

В апреле 2025 года Хоботова в интервью «Российской газете» рассказала, что в 2022 году мать пожаловалась на жестокое обращение с ее сыном в ростовском рехабе. Хоботова заявила, что тогда обвинения не подтвердились. В том же году с просьбой возбудить уголовное дело в СКР обратился представитель Общероссийского общественного антинаркотического движения «Антидилер» Теймураз Гурешидзе, однако жалоба была отклонена. Гурешидзе подал еще один иск, его пока не рассмотрели, писал «Коммерсантъ».