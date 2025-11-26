Следственный отдел по городу Верхняя Пышма Свердловской области завел уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетних (ч. 2 ст. 127 УК РФ) после обнаружения детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет в трехэтажном коттедже в поселке Исеть под Екатеринбургом. Предварительно установлено, что в здании мог находиться филиал реабилитационного центра, связанного с психологом Анной Хоботовой.

Накануне в подмосковном Дедовске обнаружили незаконно действующее частное реабилитационное учреждение для подростков, страдающих зависимостями. По данным правоохранительных органов, в центре содержались 24 несовершеннолетних, которых систематически избивали, подвергали пыткам и ограничивали в пище и воде. В результате жестокого обращения одного из подростков госпитализировали в реанимационное отделение. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело. В итоге администратор рехаба и одна из его совершеннолетних постоялиц, участвовавшая в истязаниях несовершеннолетних, были арестованы по обвинениям в систематических избиениях, издевательствах над пациентами.

Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, к работе над установлением всех обстоятельств функционирования учреждения привлечены инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, оперативники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и наркобизнесом, пишет «Коммерсант».

Правоохранители уже выяснили, что в учреждении находились дети и подростки из Ханты-Мансийского автономного округа, Томска, а также Кировской и Свердловской областей. Все они были доставлены в центр своими законными представителями.

При первичном осмотре следов побоев на теле детей выявлено не было, однако, несмотря на это, в рамках расследования запланировано проведение тщательного медицинского обследования постояльцев реабилитационного центра.

До завершения разбирательств по делу полиция планирует разместить несовершеннолетних в одном из ближайших детских центров.

В региональной прокуратуре сообщили, что со слов несовершеннолетних пациентов, к ним применяли жестокие и негуманные методы воспитания, пишет ТАСС. Ведомство проверит, законно ли они находились в этом центре и соблюдались ли там требования по охране их жизни и здоровья.