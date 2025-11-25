В подмосковной Истре следственные органы возбудили уголовное дело по факту функционирования частного реабилитационного центра для несовершеннолетних, причинения тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, а также истязания и незаконного лишения свободы содержащихся в учреждении детей и подростков. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Речь идет о центре в Дедовске, который, по версии следствия, организовала преступная группа с целью получения прибыли. Как уточнили следователи, в учреждении с августа по ноябрь 2025 года 24 подростка проходили лечение от разного рода зависимостей.

Согласно договорам, которые заключались с родителями несовершеннолетних, с постояльцами должны были работать психологи, однако «в действительности они подвергались избиению и пыткам». Так, 23 ноября в реанимацию одной из больниц без сознания поступил 16-летний юноша с ушибами головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания рук и ног. Медики обратились в полицию. На данный момент подросток находится в коме, уточняет 112. По информации источника РЕН ТВ в правоохранительных органах, у мальчика отказали почки.

Обвинения по делу предъявлены администратору центра и одной из постоялиц, 18-летней девушке, причастной к насилию над несовершеннолетними. В отношении других организаторов преступления ведется розыск. Судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу для администратора, в то время как вопрос о мере пресечения для обвиняемой девушки будет решен в ближайшее время.

Параллельно свою проверку проводит прокуратура Московской области. По ее данным, в центре находилось 22 ребенка в возрасте от 11 до 17 лет. Помимо изоляции и насилия, их ограничивали в потреблении еды и воды. В ведомстве отметили, что часть детей передана родителям, остальных разместили в семейном центре.

Телеграм-каналы 112 и Baza пишут, что речь идет о центре психолога Анны Хоботовой, однако эта информация официально не подтверждена.