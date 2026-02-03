Россия должна снять мораторий на смертную казнь для террористов и педофилов, заявил RTVI лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов. Так он отреагировал на убийство девятилетнего мальчика в Ленинградской области, по делу о котором в Псковской области задержали жителя ЛНР, 39-летнего Петра Жилкина.

Миронов напомнил, что ранее «произошло чудовищное преступление»: мужчина похитил, связал и утопил девятилетнего мальчика, а правоохранители нашли в телефоне задержанного детскую порнографию.

«К сожалению, жизнь в очередной раз подтверждает обоснованность и востребованность предложений нашей партии: нужно восстанавливать смертную казнь для террористов и педофилов. За те чудовищные преступления, которые они совершают, им не должно быть места на этом свете. <…> Почему это важно? Какого наказания заслуживают такие преступники?» — задался вопросом Миронов.

По словам депутата, в связи с произошедшим в обществе снова поднимается вопрос о возвращении высшей меры наказания для тех, кто признан виновным в педофилии и жестоких убийствах детей.

Он отметил, что мораторий действует с 1990-х по требованию Совета Европы, но пришло время от него отказаться.

«Я абсолютно убежден: никаких правовых и тем более моральных оснований для сохранения моратория на смертную казнь нет! Его пора отменять и вводить заслуженное наказание для чудовищ в человеческом обличии!» — подчеркнул собеседник RTVI.

Что известно об убийстве девятилетнего мальчика

Девятилетний Паша пропал 30 января, когда ушел из дома покататься с горки. Его тело нашли в ночь 3 февраля в водоеме у деревни Большое Забородье в Ленинградской области.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили, что в день исчезновения ребенок общался с мужчиной на парковке гипермаркета на Таллинском шоссе: незнакомец угостил ребенка едой, после чего они вместе уехали в сторону леса. Владельцем машины оказался уроженец ЛНР Петр Жилкин, проживавший в поселке Яльгелево под Петербургом.

Его задержали 2 февраля в Псковской области (по разным данным, он намеревался бежать из России) и доставили в Северную столицу, где он признался в убийстве ребенка. Также, по предварительным сведениям, на его компьютере и в телефоне нашли детскую порнографию.

По данным СМИ, Жилкин работал строителем, находится в разводе, у него есть несовершеннолетняя дочь. Ранее он, предположительно, был судим за кражу машины и ноутбука. 31 января соседи мужчины обратили внимание на его странное поведение: он вымыл автомобиль, пересел в другую машину и уехал, оставив ворота открытыми.

Задержанный рассказал, что был знаком с Пашей — мальчик не раз мыл фары его машины на парковке. 30 января Жилкин купил ему бургер, предложил погреться в авто и пообещал 5 тыс. рублей за интимную услугу. Ребенок якобы согласился, но потом передумал и потребовал 500 тыс. рублей, угрожая рассказать родителям.

Жилкин, по его словам, испугался и несколько раз ударил мальчика, тот позднее скончался. Мужчина сообщил, что обмотал тело погибшего скотчем, привязал к обрезкам водопроводных труб и сбросил в водоем, после чего уехал на мойку.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением человека. Жилкину грозит пожизненное лишение свободы. Следствие проверяет его возможную причастность к исчезновению других детей в Ленинградской области.