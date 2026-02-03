Тело пропавшего девятилетнего мальчика из Санкт-Петербурга нашли в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская», — сказано в сообщении ведомства.

С подозреваемым также будут проведут следственные действия на месте происшествия.

Мужчина признал вину.

«С задержанием согласен, сам собирался явиться», — сказал фигурант на видео.

47news со ссылкой на волонтеров пишет, что тело обнаружили в воде у Нижнего Шингерского водопада.

По версии следствия, мальчик ушел из дома в Красносельском районе 30 января, сказав родителям, что идет к снежной горке, а затем зайдет в гипермаркет «Лента». Но, домой ребенок так и не вернулся и его местонахождение с тех пор было неизвестно. Родители обратились в полицию и к волонтерам.

1 февраля следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Несмотря на то, что на тот момент мальчик считался живым, такие меры были приняты для того, чтобы ускорить работу следователей и оперативников.

Позже выяснилось, что мальчик сел к неизвестному в автомобиль. Подозреваемого в похищении задержали только 2 февраля в Псковской области. Мужчина признался в убийстве ребенка.

По данным Baza, задержанному 38 лет, он родом из Луганской области, был женат и имеет детей. Телеграм-канал отмечает, что мужчина переехал в Санкт-Петербург, чтобы работать в строительной сфере.

Источник RT ранее сообщил, что у задержанного нашли детскую порнографию. Согласно из версий, мальчик знал его, был осведомлен об «увлечениях» и шантажировал.