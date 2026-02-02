Мужчина, задержанный по подозрению в похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге, признался в его убийстве. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным двух источников РБК, задержанный в Псковской области также указал место, где, по его словам, он утопил тело ребенка.

Следственная группа уже выехала на предполагаемое место убийства несовершеннолетнего для поисков его тела.

Уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) было возбуждено Следственным комитетом 1 февраля. Несмотря на то, что на тот момент ребенок считался живым, такие меры были приняты для того, чтобы ускорить работу следователей и оперативников.

По версии следствия, мальчик ушел из дома в Красносельском районе 30 января, сказав родителям, что идет к снежной горке, а затем зайдет в гипермаркет «Лента». С тех пор его местонахождение было неизвестно. Родители обратились в полицию и к волонтерам.

Ключевым доказательством стали записи с камер наблюдения, на которых ребенок садится в белый автомобиль на парковке у магазина. Источник «Известий» сообщил, что водитель предлагал нескольким детям прокатиться с ним на машине за деньги. Версия о похищении с последующим убийством рассматривалась следствием изначально. Как пишет телеграм-канал «112», по имеющейся информации, подозреваемый убил ребенка, когда тот хотел рассказать о похищении.

Кроме того, «112» сообщает, что при осмотре компьютера задержанного в нем были обнаружены детские порнографические материалы. По данным источника, мальчик был знаком с подозреваемым, так как подрабатывал на автомойке и не раз мыл его машину.

Правоохранительные органы продолжают поиски тела погибшего ребенка.

Дополняется.