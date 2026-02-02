Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка в Красносельском районе Санкт-Петербурга, задержан, сообщает 78.ru. Где находится пропавший мальчик до сих пор неизвестно. Следственный комитет (СК) ранее возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

Источник «Фонтанки» сообщил, что мужчину задержали в соседнем регионе и уже везут в Петербург. Сейчас следователи выясняют у подозреваемого, где находится ребенок. По данным телеграм-канала 47news, вместе с задержанным могла быть женщина.

«Он родом из города Новодружеск Луганской области. Официально зарегистрирован в поселке Щеглово Всеволожского района. В декабре прошлого года зарегистрировался индивидуальным предпринимателем с профилем в строительстве. Ранее в поле зрения правоохранителей не попадал», — пишет канал.

KP.ru уточняет, что у мужчины есть жена и дочь. По данным СМИ в истории может быть и «педофильский контекст». 78.ru утверждает, что ранее мужчина предлагал другим детям «побыть рядом с ним» за деньги.

Источник 78.ru утром 2 февраля писал, что мальчик считается живым. В правоохранительных органах сообщили изданию, что дело возбудили для того, чтобы ускорить работу следователей и оперативников.

Об исчезновении 9-летнего ребенка 31 января сообщили поисковой отряд «Лиза Алерт» и СК по Красносельскому району Санкт-Петербурга. Мальчик вышел из дома около 14:00 30 января, после чего перестал выходить на связь. Родителям он сказал, что выйдет погулять к снежной горке, а на обратном пути зайдет в гипермаркет «Лента».

Согласно опубликованной ориентировке, на нем были надеты черная куртка, темно-синие брюки, черные сапоги, черная шапка и бежевый шарф, при себе у ребенка был черный рюкзак. Рост пропавшего около 122—124 см. В день исчезновения мальчика поисковой отряд «Лиза Алерт» развернул поисковую операцию. Штаб волонтерский штаб был открыт на Таллинском шоссе — около гипермаркета, где последний раз видели ребенка. В мероприятиях принимали участие более 200 человек.

Следующий раз мальчика видели около «Ленты» на Таллинском шоссе около 17:00 того же дня. «112» пишет, что его дальнейший маршрут удалось восстановить по сообщениям очевидцев. Ребенка видели в магазине электроники и возле «Вкусно — и точка», где он «просил еду». Кроме того, прохожие видели мальчика моющим фары у автомобиля.

Последний раз его видели садящимся в машину Toyota Fortuner к неизвестному мужчине на парковке возле той же «Ленты» на Таллинском шоссе. Baza уточняет, что у автомобиля был разбит бампер.

Соседи задержанного рассказали, что 31 января он помыл автомобиль, в котором увозил ребенка, после чего пересел на другой и уехал в неизвестном направлении. При этом ворота во двор дома он оставил открытыми.