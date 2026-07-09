В Берлине суд приговорил 41-летнего врача паллиативной помощи к пожизненному заключению, признав его виновным в убийстве минимум 15 пациентов. Медик считал, что спасает их от страданий, сообщает Spiegel.

Суд также назначил пожизненный запрет на профессию и постановил поместить фигуранта дела после отбытия срока под превентивное заключение.

По версии суда, жертвами врача стали 12 женщин и трое мужчин в возрасте от 25 до 94 лет. Во время домашних визитов он без их согласия и без медицинских показаний вводил им препараты, которые приводили к остановке дыхания и смерти.

Все погибшие были тяжелобольными, однако их смерть в ближайшее время не была неизбежной, подчеркнул суд. Преступления совершались с сентября 2021 года по июль 2024-го — об этом говорится в релизе суда, который публикует Berlin.de. В пяти случаях подсудимый поджигал место преступления.

Именно с поджогов началось расследование, пишет Spiegel: сначала дело рассматривали как поджоги со смертельным исходом, но затем главным подозреваемым стал навещавший пациентов врач. Он находится под стражей с начала августа 2024 года.

Осужденный — дипломированный врач с докторской степенью. В течение нескольких лет он оказывал амбулаторную помощь тяжелобольным людям, сначала по поручению берлинского медицинского центра, а затем — в службе ухода.

Обвинение по 15 эпизодам убийства ему предъявили в апреле 2025 года. После нескольких месяцев молчания на процессе врач 25 июня 2026 года неожиданно признал причастность к смерти 12 человек, но отрицал причастность к трем другим смертям. Суд расценил как защитную версию.

Сам медик утверждал, что убедил себя в правильности своих действий, поскольку считал, что избавляет пациентов от «страданий и немощи». В последнем слове он извинился перед семьями погибших.

Суд, однако, отверг версию о сострадании или эвтаназии. В устном обосновании приговора председательствующая судья заявила, что подсудимый действовал из сугубо эгоистичных побуждений. По оценке суда, врач с неуверенным, тревожным и избегающим типом личности хотел повысить самооценку, воплощал фантазии о всемогуществе и изображал себя «властелином жизни и смерти».

«Таким образом, во всех случаях присутствовал признак низменных мотивов убийства, а из-за способа совершения преступлений — также признак коварства. <…> Подсудимый — серийный убийца», — говорится в сообщении суда.

Прокуратура Берлина продолжает расследовать возможные новые эпизоды. По данным Spiegel, речь идет еще о 76 смертях бывших пациентов врача, а новое обвинение может быть предъявлено до конца года. Суд уточнил, что соответствующее обвинительное заключение пока не поступало. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.