Италия решила выслать из страны двух военных атташе российского посольства в Риме, обвинив их в шпионаже. Об этом сообщил в X глава итальянского МИД и вице-премьер Антонио Таяни. В Москве предупредили об ответных шагах, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь Министерства иностранных дел только что уведомил российского посла в Риме о том, что Иван Петрович Горбачев и Михаил Васильевич Астахов должны покинуть Рим в течение трех дней», — написал Таяни 9 июля.

Утверждается, что столичная прокуратура выявила шпионскую деятельность дипломатов в ходе расследования. По оценке министра, речь идет о «серьезном и неприемлемом вмешательстве в итальянские институты и национальную безопасность».

В МИД РФ заявили, что Москва «даст соответствующий ответ» на высылку своих дипломатов.

На днях La Repubblica написала, что в Риме по обвинению в передаче России секретной информации были задержаны двое бывших сотрудников спецслужб с более чем 10-летним опытом работы в Минобороны Италии.

В статье говорилось со ссылкой на расследование прокуратуры, что подозреваемые якобы имели связи с сотрудником посольства РФ, от которого получали деньги в обмен на конфиденциальные сведения.

Среди прочего задержанные могли раскрыть личности нескольких агентов итальянской контрразведки, а также передать планы действий в отношении Украины, сообщала газета.

Еще пять человек из структур Минобороны Италии находятся под следствием.