Если при ударе дрона по саркофагу на Чернобыльской АЭС обломки или взрывчатка попали через образовавшуюся дыру внутрь, то это «очень плохой сценарий». Об этом заявил RTVI инженер-физик программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский.

Судя по фото и видео, попавшим в СМИ, в результате удара был пробит купол стальной конструкции Новый безопасный конфайнмент (НБК), введенной в эксплуатацию в 2019 году. Этот объект толщиной 10 метров накрыл собой устаревший бетонный саркофаг, построенный в 1986 году над взорвавшимся 4-м реактором станции. НБК призван предотвратить выброс радиоактивных веществ в окружающую среду, защитить саркофаг и реактор от внешнего воздействия, включая осадки.

Суд по виду разрушений, которые опубликовали СМИ, стальные листы обшивки НБК были повреждены на площади несколько квадратных метров, предположил Ожаровский.

«Может быть, пробой не привел ни к какому выбросу, и там внутри спокойная обстановка, старый саркофаг все еще не развалился и выполняет свои функции. Но <…> если внутрь попали обломки дрона или, не дай бог, взрывчатка, то это как раз встряхнет, я не скажу, разрушит, но встряхнет, или повредит тот самый внутренний, настоящий саркофаг», — сказал он.

Физик пояснил, что если внутри что-то «стронулось», то это грозит возможным разносом радиоактивных веществ. Он напомнил, что под саркофагом, в частности, находится «слоновья нога» — большая затвердевшая масса радиоактивной лавы, по виду напоминающая ногу слона.

«Это топливосодержащие массы, страшный вид радиоактивных отходов, просто расплав активной зоны реактора. И это хрупкие вещества, то есть эти отходы не упакованы ни во что, ни в какие контейнеры. Собственно, в этом-то вся и опасность», — сообщил Ожаровский.

«Слоновья нога», образовавшаяся после катастрофы в апреле 1986 года, находится в одном из коридоров под остатками 4-го реактора. В первые месяцы радиоактивность вблизи нее составляла 8-10 тыс. рентген, что в считанные минуты давало смертельную дозу радиации. Со временем радиоактивность существенно снизилась, что позволило одному из руководителей проекта НБК в 1996 году сфотографировать «ногу». Такое образование, как «слоновья нога», считается намного более опасным, чем неповрежденное отработанное ядерное топливо, потому что находится в потенциально нестабильном состоянии. Изначально плотная масса, которую можно было расколоть только бронебойными снарядами, впоследствии начала трескаться. Из-за распада радиоактивных компонентов ее внешние слои с конца 1990-х годов стали превращаться в пыль. В 2021 году сообщалось, что «нога» теперь имеет консистенцию песка.

Говоря об устойчивости саркофага к ударам дронов в целом, Ожаровский указал, что многое зависит от типа дрона, наличия и массы боевой части.

«В случае легкого разведывательного дрона — это действительно “как муха о стекло”. В случае дрона с фугасной или бетонобойной боевой частью массой в десятки или сотни килограммов повреждения могут быть серьезными», — пояснил он.

Что касается нового саркофага НБК, то он, «безусловно, не рассчитан на обстрелы и на атаки дронов», продолжил собеседник RTVI.

«Он рассчитан на то, чтобы прикрыть от атмосферных осадков, от ветра и в какой-то степени изолировать, чтобы не разлетались радиоактивные вещества, когда внутренний саркофаг или сам упадет, или его начнут разбирать. А сейчас он дырявый. Сейчас, если внутри что-то произойдет, если дождь, снег в эту дыру залезут, то это ускорит разрушение конструкций», — заявил физик.

Ожаровский считает, что дыру в НБК можно залатать, но учитывая, что она находится непосредственно над старым саркофагом, он затруднился предположить, можно ли в принципе посылать туда рабочих, не подвергая серьезной радиационной опасности.

Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, дрон «с фугасной боевой частью» в ночь на 14 февраля повредил крышу саркофага Чернобыльской АЭС и вызвал пожар. Огонь потушили, радиационный фон не повышался, сообщил он. Это подтвердили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). В атаке Зеленский обвинил Россию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес российских военных и допустил, что речь идет об «очередной провокации, подтасовке». Официальный представитель МИД в Москве Мария Захарова также назвала обвинения спланированной Киевом провокацией перед Мюнхенской конференцией по безопасности.