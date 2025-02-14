Президент Украины Владимир Зеленский заявил о попадании дрона в саркофаг, укрывающий разрушенный после аварии 1986 года 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС, и обвинил в этом Россию. В Кремле обвинение отвергли, заявив, что российские военные не наносят удары по объектам ядерной энергетики. В МИД России инцидент назвали провокацией Киева в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности. Подробности — в материале RTVI.

По утверждению Зеленского, дрон «с фугасной боевой частью» в ночь на 14 февраля повредил крышу саркофага Чернобыльской АЭС и вызвал пожар. Возгорание потушили, радиационный фон не повышался, заявил президент Украины. В произошедшем он обвинил Россию. «По первым оценкам, повреждения укрытия существенные», — утверждается в его посте.

Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина в Мюнхене передаст США «много информации» об ударе по ЧАЭС, «об угрозах укрытию и ядерной безопасности».

В МАГАТЭ заявили, что около 1:50 в ночь на 14 февраля команда, работавшая в районе Чернобыльской АЭС, услышала взрывы в области саркофага, затем последовал пожар. «Им [сотрудникам МАГАТЭ] сообщили, что беспилотник врезался в крышу», — говорится на странице агентства в соцсети Х.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес российских военных и допустил, что речь идет об «очередной провокации, подтасовке».

«Знаю одно: не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности. Российские военные не делают этого», ― заявил представитель Кремля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения в адрес России спланированной Киевом провокацией перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

«Каждый раз для того, чтобы пролоббировать, продавить очередные поставки вооружения, а в первую очередь денег, <…> раньше нужен был какой-то артефакт, а сейчас — перформанс страшный, кровавый. Самое ужасное, что очень опасный», — сказала Захарова.

После аварии 1986 года над аварийным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС возвели саркофаг «Укрытие», рассчитанный на 20-40 лет службы. Впоследствии конструкцию укрепляли. В 2007 над устаревшим «Укрытием» начали строить новое защитное сооружение — новый безопасный конфайнмент (НБК), его ввели в строй в 2019 году. Средства в строительство НБК вложили более 40 стран, включая Россию.

«Удар отчаяния»: что пишут z-блогеры

Российские военные блогеры считают инцидент на АЭС результатом действий ВСУ, а его целью — срыв переговорного процесса по Украине.

«Цель понятна — сорвать переговорный процесс и сделать вид, что у Украины есть основания не начинать переговоры», — пишет в своем телеграм-канале бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев. По его мнению, с военной и экономической точки зрения «смысла бить по станции нет», поскольку ЧАЭС не работает.

«А вот у Украины есть прямая заинтересованность ударить по станции самой, чтобы обвинить в этом Россию накануне конференции», — убежден Царев.

Телеграм-канал «Архангел спецназа» считает, что «ВСУ показательно нанесли удар беспилотником» по Чернобыльской АЭС, и называет его «ударом отчаяния».

«Вполне очевидно, что если Киеву удастся убедить Запад в том, что дрон был российским, любые переговоры тут же прекратятся. На это и расчет Зеленского, власть и, пожалуй, жизнь которого держится на продолжении военных действий», — рассуждает канал.

У России «нет никакого резона бить по саркофагу Чернобыльской АЭС», пишет военный блогер Юрий Подоляка. Зеленскому же, по его мнению, «надо срочно что-то придумать, чтобы сорвать то, что уже предначертано Путиным и Трампом».

Чернобыльская АЭС находится под контролем Киева на достаточном расстоянии от российской территории, отмечает телеграм-канал «Война с фейками». Видео атаки на станцию, выложенное Зеленским, подверглось «существенному монтажу», утверждает паблик. В частности из ролика вырезано несколько секунд перед взрывом, а до взрыва темп ролика ускорен в несколько раз, говорится в сообщении.

«Можно предположить, что украинские власти вырезали кадры с подлетающим дроном, чтобы невозможно было идентифицировать его тип. Ускорили же воспроизведение первой части ролика для того, чтобы скрыть пропажу нескольких секунд видео», — считает канал.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц назвал атаку на ЧАЭС «слабенькой постановкой на троечку с минусом».

«Версия о причастности России не выдерживает никакой критики. Три года мы по ЧАЭС не били и вдруг решили ударить в тот самый момент, когда между Москвой и Вашингтоном только-только наметилось что-то напоминающее взаимопонимание. Ага, охотно верим», — пишет Коц.

По его мнению, вопросы вызывает и оперативность, с которой украинские власти опубликовали фотографии последствий удара: «Такое ощущение, что где-то неподалеку заранее дежурила группа, немедленно бросившаяся фиксировать “преступление Москвы”».