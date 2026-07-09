Положения меморандума между Ираном и США в части, которая касается иранского урана, можно назвать «неудобовразумительными». Так постпред России при международных организациях в Вене (в том числе при МАГАТЭ) Михаил Ульянов в интервью RTVI ответил на вопрос о том, можно ли считать предложение Москвы о вывозе запасов ядерного топлива на российскую территорию более неактуальным.

В пункте 8 меморандума сказано: Исламская Республика Иран подтверждает, что не будет приобретать или разрабатывать ядерное оружие. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран договорились урегулировать вопрос о распоряжении накопленным обогащенным ураном в соответствии с механизмом, который будет согласован обеими сторонами <…> с минимальной методологией, предусматривающей разбавление [высокообогащенного сырья] на месте под надзором МАГАТЭ.

«Что касается языка этого меморандума, в православии есть такое слово — “неудобовразумительный”. Ну, вот положения по обогащенному урану в этом документе действительно неудобовразумительные. Я несколько раз их читал внимательно, но до конца так и не понял. Иранские коллеги уверяют, что правильная интерпретация состоит в том, что Соединенные Штаты и Иран действительно договорились осуществлять разбавление высокообогащенного урана на территории Ирана», — отметил Михаил Ульянов.

При этом дипломат «не уверен, что такую интерпретацию разделяют Соединенные Штаты».

«Раз за разом от их представителей, включая, по-моему, даже президентский уровень, мы слышим, что весь этот уран в обязательном порядке должен быть вывезен на территорию США. Более того, республиканская администрация, администрация Трампа недавно обратилась в конгресс с запросом о выделении 672 миллиона долларов на вывоз высокообогащенного урана с территории Ирана в США и на его уничтожение», — напомнил постпред.

«Так что здесь ходят разные версии, и какая из них соответствует действительности — никто не знает. Думаю, что нужно дождаться опять-таки завершения переговоров, когда обе стороны представят устраивающий каждую из них текст», — заключил собеседник RTVI.

Ранее, сразу после заключения меморандума 17 июня, Михаил Ульянов в комментарии RTVI ответил на вопрос о том, остается ли в силе предложение России вывезти уран на ее территорию и не отверг ли его Тегеран.

«Да, это одна из опций. Когда есть несколько вариантов действий, легче договариваться. Это наш некий вклад в то, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону договориться», — отметил дипломат.