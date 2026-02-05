Россия предпринимает активные шаги по деэскалации ситуации вокруг Ирана: в частности, Москва предлагает взять на себя переработку или хранение обогащенного иранского урана. Разговоры об этом идут не первый месяц, и, по утверждению источников The New York Times, на фоне возможного военного столкновения с США Тегеран может пойти навстречу в этом вопросе. Опрошенные RTVI эксперты рассказали, зачем Ирану передавать России свой уран и что в обмен получит Москва.

«Политически чувствительная тема»

Во время недавней встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани президент России Владимир Путин получил послание верховного лидера Исламской республики аятоллы Али Хаменеи, заявили источники NYT. В сообщении содержался сигнал о готовности Тегерана поставлять обогащенный уран в Россию, утверждают собеседники американской газеты.

Идея передачи Москве иранского обогащенного урана не нова. Эта мера входила в договоренности, достигнутые в рамках соглашения по иранской ядерной программе 2015 года. По ее условиям Иран вывез в Россию значительную часть низкообогащенного урана, а взамен получил природный уран и добился снятия международных санкций — как оказалось, временного, поскольку США вышли из сделки после прихода к власти Дональда Трампа.

На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос о вывозе обогащенного урана уже длительное время находится на повестке дня. Еще летом 2025 года, некоторое время спустя после завершения 12-дневной ирано-израильской войны, замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что российская сторона довела это предложение до сведения иранских властей, администрации США и руководства МАГАТЭ.

На тот момент Иран не давал официального согласия на российскую инициативу, но сама идея «витала в воздухе и раньше лета 2025 года», рассказал RTVI эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«Это политически чувствительная тема. Не исключаю, что, возможно, что-то как-то и вывозили, на что делаются намеки со стороны западной прессы. Разумеется, в публичном пространстве невозможно это утверждать без доступа к какой-либо конфиденциальной информации», — подчеркнул собеседник RTVI.

Зачем это России и в чем суть идеи

Потенциальный вклад России в возможное урегулирование иранского ядерного вопроса следует оценивать, в первую очередь, через призму ее политического капитала, рассказала RTVI научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, автор телеграм-канала «Иран без паники» Евдокия Добрева. По ее словам, «участие Москвы в схемах вывоза, хранения или переработки иранского обогащенного урана позволяет ей выступать посредником, контролирующим чувствительный элемент ядерного досье».

«Размещение избыточного иранского урана на российских объектах под контролем МАГАТЭ усиливает роль России как участника переговорного процесса. Это делает любые новые договоренности между Тегераном и Вашингтоном технически трудно реализуемыми без участия Москвы и повышает ее дипломатическую значимость», — сказала эксперт.

Более того, «Росатому» такой проект обеспечивает «долгосрочные сервисные контракты, загрузку производственных мощностей и расширение сотрудничества с Ираном в области мирного атома». Это создает новые перспективы, дополняя уже существующие проекты на площадке Бушерской АЭС на юго-западе Исламской республики, отметила Евдокия Добрева.

Логика вывоза обогащенного урана, по словам Станислава Митраховича, такова: если Иран нацелен именно на гражданский сегмент атомной энергетики, то ему не нужен полный цикл производства всех компонентов. В мировой практике есть немало примеров стран, которые, обладая атомной энергетикой, самостоятельно не производят обогащенный уран или атомное топливо.

«Допустим, недавно появилась атомная станция в ОАЭ, которую построили корейцы, хотя и по американскому проекту (речь идет об АЭС „Барака“ — Прим. RTVI). Россия, например, строит атомные станции в Турции и Египте, атомную станцию в Беларуси построила. Предполагается, что туда же будет завозиться российское атомное топливо, то есть даже не обогащенное уже, а следующая стадия переработки», — рассказал Станислав Митрахович.

Ключевое разногласие между Ираном и Западом заключается в доверии. Иранская позиция строится на «больших амбициях в сфере технологий и промышленности», в то время как западные страны и Израиль опасаются, что Тегеран «маскирует гражданскими потребностями свои военные цели», вплоть до создания атомной бомбы, отметил эксперт.

А зачем это Ирану

В течение нескольких лет Иран старался использовать наращивание уровня обогащения урана как рычаг давления в переговорах «в ответ на санкции и политическое давление», отметила Евдокия Добрева.

По ее словам, возможная сделка Тегерана с Москвой в области обогащенного урана — это «способ снять часть международного давления, формально дистанцироваться от статуса пороговой страны, не отказываясь от самой технологии обогащения».

«Вывоз избыточного материала можно представить внутри страны как техническое сотрудничество с партнером, а не уступку США или Европе. В обмен Иран рассчитывает получить безопасность, инвестиции и технологии, а также политическую поддержку со стороны Москвы», — добавила собеседница RTVI.

В то же время подобный сценарий осуществим «лишь как часть комплексной сделки», которая потребует участия МАГАТЭ и встречных шагов со стороны Соединенных Штатов.

«Внутри самого Ирана эти идеи вызывают серьезные споры, поэтому пока речь идет не о принятом решении, а об одном из возможных вариантов в случае успеха переговоров», — резюмировала Евдокия Добрева.

«Побомбить Иран они могут»

Если совсем недавно Иран отказывался от идеи вывоза обогащенного урана в Россию, то сейчас его позиция может измениться под давлением угрозы новой военной кампании со стороны США, полагает Станислав Митрахович.

«Вероятно, руководство Ирана действительно опасается масштабной воздушной кампании против них. На мой взгляд, вряд ли американцы смогут быстро свергнуть иранский режим или провести наземную операцию, но, условно говоря, побомбить Иран они могут. Вряд ли это будет очень полезно для Тегерана», — считает собеседник RTVI.

Митрахович допустил, что в этих условиях возможно заключение некой сделки, по которой Тегеран объявит о передаче обогащенного урана России. Тем самым посредничество Москвы «отчасти спасет Иран от очень больших военных рисков»