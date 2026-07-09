Пока физическая безопасность Запорожской АЭС под угрозой, ее перезапуск невозможен. Об этом в специальном интервью RTVI заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он также оценил идею совместного использования в будущем электроэнергии от ЗАЭС, которая звучала в американском проекте мирного договора между Россией и Украиной.

По словам дипломата, «запускать ее на полную мощь никак невозможно до тех пор, пока станция является потенциальным объектом для украинских нападений».

«Если бы удары пришлись по действующему на полную мощь ядерному реактору, последствия были бы ужасными и для России, и для Украины, и, скорее всего, для значительной части Европы. Пока мы подсоединять к станцию к российской электрической сети не собираемся. Это просто опасно», — заявил Михаил Ульянов RTVI.

Также дипломат прокомментировал одно из положений проекта мирного договора из 28 пунктов, подготовленного США, утечки из которого в ноябре 2025 года попали в СМИ. В частности, там говорилось: «Запорожская АЭС запускается в будущем под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемая энергия делится поровну между Украиной и Россией».

«Может ли Россия в будущем поделиться вырабатываемой электроэнергией с Украиной? Я бы этого не исключал. Ну, почему нет, если украинцам после достижения мира будет необходимо такое содействие. Но это слишком абстрактная тема на сегодняшний день. Идут вооруженные действия, до мира еще, судя по всему, очень далеко», — сказал постпред России в Вене.

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе. Она стала первой ЗАЭС, оказавшейся в зоне активных боевых действий. В конце февраля 2022 года ЗАЭС перешла под контроль российских военных, а в октябре президент России Владимир Путин подписал указ о переходе станции в российскую юрисдикцию.

В 2025 году президент Украины Владимир Зеленский во время визита в ОАЭ потребовал вернуть республике Запорожскую АЭС в качестве гарантий безопасности. По его словам, без этого станция не возобновит свою работу.