Ученые составили каталог РНК-вирусов, способных заражать человека, чтобы определить наиболее вероятных возбудителей следующей пандемии. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование, проведенное профессором Эдинбургского университета Марком Вулхаусом и его коллегами.

Каталог включает 239 видов патогенных РНК-вирусов. По словам Вулхауса, наибольшую угрозу представляют вирусы, которые уже преодолели как минимум часть биологических барьеров, необходимых для передачи между людьми.

«Наши данные также способны помочь предсказать, как может выглядеть будущий вирус пандемии — так называемая “болезнь X”», — отметил ученый.

Среди главных угроз эксперты выделяют вирусы птичьего гриппа, которые продолжают эволюционировать в диких птицах, заражая млекопитающих и людей и получая больше возможностей для адаптации.

Птичий грипп потенциально смертелен для человека, вызывает тяжелую пневмонию и острый респираторный дистресс, хотя на данный момент передача от человека к человеку происходит крайне редко.

Вулхаус предупредил, что вирусы эволюционируют быстро, и существует обоснованное беспокойство, что зоонозный вирус может приобрести способность распространяться среди людей.

Особую тревогу ученых вызывает возможное появление нового вируса, родственного кори. По словам Вулхауса, такой патоген мог бы спровоцировать «чрезвычайную ситуацию в мировом масштабе, гораздо более серьезную, чем Covid».

Корь уже является одним из самых заразных известных заболеваний: при контакте с инфицированным заболевают до 90% непривитых людей. Почти у трети заболевших развиваются осложнения, включая тяжелую диарею и обезвоживание, а каждого 20-го больного ребенка поражает пневмония.

Уровень смертности от кори в развитых странах составляет 1-3 случая на 1000, но в регионах с плохим здравоохранением этот показатель значительно выше.

Исследователи также предупреждают о риске повторения пандемии коронавируса. COVID-2019 показал, что коронавирусы могут неожиданно быстро приобретать эффективную передачу между людьми. Профессор Вулхаус считает, что появление нового SARS-подобного коронавируса из дикой природы является реалистичным сценарием будущего.

Другими патогенами, за которыми ведется пристальное наблюдение, остаются вирус Нипах, способный передаваться от летучих мышей к человеку и в некоторых вспышках от человека к человеку, с уровнем смертности от 40 до 75%.

Вирусы Эбола и Марбург имеют еще более высокую летальность — от 25 до 90% и от 24 до 88% соответственно, вызывая тяжелую геморрагическую лихорадку. Однако их ограниченная способность распространяться между людьми делает их менее вероятными триггерами глобальной пандемии, поскольку инфицированные обычно быстро становятся серьезно больными и легко поддаются идентификации и изоляции.

Вулхаус отметил, что недавно появившийся в новостях андский хантавирус не имеет подходящего «профиля» для пандемии из-за медленной инкубации и ограниченной передачи. По его словам, наиболее опасны вирусы, подобные гриппу или коронавирусам, которые могут распространяться до того, как симптомы станут тяжелыми.

Ученый подчеркнул, что более быстрое обнаружение и понимание новых вирусов лишило бы следующую пандемию «преимущества во времени» и могло бы существенно снизить ее последствия для жизней и благосостояния людей.

Каталог, по замыслу исследователей, может помочь правительствам и агентствам здравоохранения расставить приоритеты в эпиднадзоре и подготовиться к наиболее вероятным угрозам.