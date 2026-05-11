Хантавирус, вспышка которого произошла на круизном лайнере MV Hondius, встречается и в России, в основном его природные очаги находятся в ЮФО, включая Ставропольский край и Кубань. Об этом KP.RU рассказал академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

По его словам, сам вирус давно известен специалистам и не является чем-то новым. «Сам штамм, о котором идет речь, не новый, мы его знаем, он уже имеется в перечне более 40 штаммов, которые сегодня официально включены как вирусы ортохантаряда», — сказал Онищенко.

Он уточнил, что в ситуации с лайнером не видит ничего необычного и напомнил, что речь идет о тяжелой инфекции. «Сам вирус для нас известен. Он относится к числу наиболее вирулентных, то есть может вызывать более тяжелое течение болезни», — отметил специалист.

Академик пояснил, что при хантавирусной инфекции возможны два основных варианта течения болезни. Первый связан с поражением легких и сердечно-сосудистой системы, второй протекает как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

«Это кровопотеря, кровотечение открывается в результате изменения стенок сосудов, почки отказываются работать и так далее», — сказал он.

По словам эпидемиолога, вирус передается не так легко, как может показаться. «Не так уж и легко. Если только при тесном контакте», — заявил Онищенко, комментируя случай на судне, где, по его словам, женщина могла заразиться, ухаживая за заболевшим мужем.

Говоря о рисках для России, он подчеркнул, что в стране есть собственные хантавирусы, а источником заражения в южных регионах выступают грызуны.

«У нас свои хантавирусы есть, они находятся в основном в Южном федеральном округе — это Ставропольский, Краснодарский края. Там этот вирус передается через мышей, хомячковых», — сказал он.

Главной мерой защиты Онищенко назвал борьбу с грызунами. Кроме того, он посоветовал проводить дезинсекцию («это клещи и все членистоногие, которые тоже участвуют периодически в этом процессе», уточнил академик) и соблюдать личную гигиену. Перед поездками в регионы с природными очагами инфекции собеседник издания призвал заранее проверять санитарную обстановку.

«Надо зайти на сайты службы санэпиднадзора в регионах, там постоянно публикуется и обновляется, актуализируется информация о каких-то угрозах», — отметил эксперт.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что хантавирус Андес, с которым связывают случаи на MV Hondius, распространен только в Северной и Южной Америке, а форма болезни, которую он вызывает, для России не характерна. По данным ВОЗ, на лайнере выявили несколько случаев заражения, часть из них подтверждена; три человека умерли.

Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия 11 мая заявила, что сейчас на лайнере находятся 54 человека, из них 22 сойдут, а 32 останутся на судне и отправятся в Нидерланды.