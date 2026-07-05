Если вирус Эбола доберется до лагерей беженцев в провинции Итури, от него будут умирать по тысяче человек в день. Таким прогнозом поделилась министр социальных вопросов и гуманитарных действий Демократической Республики Конго (ДРК) Ив Базаиба Масуди, пишет Actualite.

Это заявление чиновница сделала, выступая перед президентом страны Феликсом Чисекеди, его южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой, членами правительства и представителями организаций в сфере здравоохранения в Киншасе.

По словам Масуди, ситуация в Итури — эпицентре 17-й вспышки Эболы в Конго — является критической из-за высокой концентрации внутренне перемещенных лиц.

«Около 1,15 млн человек находятся в 69 лагерях. Если там возникнут случаи Эболы, существует опасность, что мы будем хоронить по меньшей мере тысячу людей в день», — предупредила министр.

Она напомнила, что проблема носит гуманитарный характер и усугубляется уже 30 лет на фоне вооруженных конфликтов, эпидемий и климатических изменений.

«ДРК сталкивается с различными формами агрессивных войн и других вооруженных конфликтов, которые являются одним из самых серьезных потрясений, лежащих в основе гуманитарных кризисов. Около 15 млн конголезцев нуждаются в экстренной гуманитарной помощи», — констатировала Масуди.

По ее словам, из этих 15 млн человек 60% пострадали от последствий агрессивной войны, 25% затронуты эпидемиями и пандемиями, а остальные 15% страдают от последствий изменения климата и глобального потепления.

«К сожалению, беда не приходит одна. Наряду с этими потрясениями пандемии усугубляют гуманитарную ситуацию. В результате ДРК оказывается в порочном кругу, где Эбола усугубляет гуманитарную ситуацию, а гуманитарная ситуация увеличивает риски распространения этой болезни», — пояснила министр.

Вспышка лихорадки Эбола в ДРК была официально зарегистрирована в мае 2026 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что рост заболеваемости спровоцирован штаммом Bundibugyo.

Из Конго вирус попал в соседнюю Уганду, после чего ВОЗ классифицировала вспышку уже как «чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение». По мнению представителей организации, реальные масштабы происходящего недооценены из-за высокой мобильности населения, слабости систем здравоохранения, отсутствия вакцины и специфического лечения против этого штамма.

Врачи в Конго и Уганде оказались не готовы к распространению штамма Bundibugyo и долгое время не могли диагностировать Эболу, поскольку в их распоряжении имелись только тесты на выявление другого, более распространенного в последние годы варианта вируса. Сейчас в ДРК начались испытания комбинированных препаратов для лечения заболевания, вызванного именно Bundibugyo.

По данным на 2 июля, число смертей от Эболы в Конго достигло 436. Общее число заболевших перевалило за 1,4 тысячи человек. Уровень смертности среди подтвержденных случаев превышает 60%.