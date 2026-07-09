Онлайн-кинотеатр Wink и телеканал НТВ представили тизер сериала «Трудно быть богом», снятого по одноименной повести братьев Стругацких. Сын Бориса Стругацкого Андрей в беседе с RTVI сказал, что смотреть экранизацию, скорее всего, не будет.

«Судя по этому кусочку, они собрались снять некий боевичок-триллер. Смотреть я это вряд ли стану, тем более что в последние годы я как-то отошел от лицезрения фильмов и не смотрю практически вообще ничего. Больше книги предпочитаю», — сказал Стругацкий.

За производство восьмисерийной экранизации отвечают «НМГ Студия» и Team Films при поддержке Института развития интернета. Режиссером выступил Дмитрий Тюрин, известный по сериалам «Триггер», «Эпидемия», «Спойлер» и «Магомаев». Продюсером и шоураннером стал Теймур Джафаров.

Премьера состоится в этом году. Главную роль дона Руматы Эсторского исполнил сербский актер Александар Радойичич, знакомый российским зрителям по фильму «Балканский рубеж». Сергея Безрукова зрители увидят в образе дона Кондора.

В актерский состав также вошли Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Никита Кологривый, Федор Лавров, Равшана Куркова, Лев Зулькарнаев, Виктор Добронравов, Иван Агапов и другие.

В сериале снялся и Леонид Ярмольник, ранее сыгравший дона Румату в экранизации «Трудно быть богом» Алексея Германа. Фильм вышел в 2013 году, уже после смерти режиссера.

По сюжету сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар под видом богатого аристократа дона Руматы Эсторского. Его задача — помочь ученым и просветителям избежать гибели, не вмешиваясь напрямую в естественный ход истории. При этом у героя есть личный мотив: в Арканаре без вести пропал его отец.

По первым кадрам можно предположить, что новая версия заметно расширяет действие первоисточника: земляне выглядят менее скрытными, а в тизере заметны сцены с оружием и масштабными столкновениями. Часть пользователей также обратила внимание на визуальное сходство ролика со стилистикой «Дюны» Дени Вильнева.

О разработке сериала стало известно еще в 2022 году. В феврале 2025-го Андрей Стругацкий говорил RTVI, что узнал о проекте из СМИ и не вмешивается в подобные работы, поскольку права на «Трудно быть богом» были проданы в 2022 году.

Тогда же директор Фонда братьев Стругацких Сергей Арно в беседе с RTVI назвал идею новой экранизации «замечательной» и предположил, что сериал получится масштабным. «“Слово пацана” прозвучало — я не сомневаюсь, что и этот сериал тоже прозвучит», — сказал он.