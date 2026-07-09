Идею о годовой отсрочке взыскания долгов приставами поддержал член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Свою позицию он озвучил в беседе с Life.ru.

Вопрос о возможной отсрочке по взысканию задолженностей обсуждается не первый год и сейчас вновь стал актуальным из-за высокого уровня закредитованности россиян и жесткой политики ЦБ по ограничению выдачи новых займов гражданам, и так превысившим предельную долговую нагрузку (ПДН).

Кабанов указал на две ключевые причины, которые сегодня побуждают вернуться к обсуждению порядка взыскания долгов. Он обратил внимание, что действующая система остается чрезмерно суровой и применяется неравномерно — в одних случаях корректно, в других с явными перекосами.

«Мы понимаем, что существуют две основные причины, по которым сегодня поднимается вопрос о взыскании долгов. Но дело в том, что сам этот механизм сегодня крайне жесткий. Где-то он работает правильно, а где-то — нет», — сказал Кабанов.

Больше всего проблем с взысканием долгов возникает именно в ипотечной сфере — именно на нее приходится основная часть подобных случаев, отметил эксперт. Он добавил, что задолженности нередко становятся причиной и уголовных разбирательств для граждан.

Стремление предоставить людям инструмент защиты собственных прав, как считает Кабанов, и стало одним из главных мотивов для возникновения инициативы о годовой отсрочке.

Вместе с тем член СПЧ настаивает на необходимости сделать будущий механизм максимально понятным и открытым. Отсутствие четких правил, по его словам, грозит превратить отсрочку в систему избирательных привилегий, где одним гражданам достанутся преференции, а другим — нет.

Хотя в целом Кабанов высказался в поддержку инициативы применительно к текущей ситуации, он не исключил, что проект может не преодолеть все этапы согласования. Причина — жесткая позиция государства, включая налоговые органы, которые ориентированы на максимально оперативное возвращение задолженностей в бюджет.