Данные о том, что за последние десять лет 48% обращавшихся за кредитами россиян совершали несрочные покупки, и лишь 5% должников оформляли займы на жизненно важные траты, связанные с болезнями — своими или родственников, говорят об инфантильности граждан. Таким мнением в беседе с RTVI поделился гендиректор «Лиги защиты должников» Сергей Крылов.

Согласно данным Фонда защиты должников, которые публикует «Газета.Ru», почти половина россиян (48%), попавших в долговую яму, брали кредиты не на лечение и не на еду, а на технику, смартфоны и мебель. Кроме того, 69% пожилых заемщиков кредитовались не для себя, а ради детей — на ипотечный взнос, машину или ремонт, еще 3% — на свадьбы. Должники с десятью и более займами в МФО, согласно отчету, рассказывают одно и то же: начинали с двух-трех, пытались закрыть первые, но долг рос как снежный ком. Главная причина просрочек в 2025-м объясняется гражданами так: «перестало хватать денег».

По мнению Крылова, эти данные говорят об инфантильности должников.

«Нельзя так выстраивать свое финансовое положение, когда ты от долга до долга живешь. Понятно, почему они закрывают долги и тут же берут: потому что если долг вовремя не закрыть, то процентные штрафные санкции, конечно, накладывают дополнительное финансовое бремя. А здесь вроде бы как бы удобно», — отметил он.

Эксперт уточнил, что механизм в этой ситуации понятен: если долг был закрыт вовремя, то следующий кредит «одобряется намного быстрее, а его размер при этом может быть намного больше, что [на первый взгляд] выгодно должнику». По его мнению, таким образом система поощряет бесконечное перекредитование.

Происходящее Крылов оценивает пессимистично.

«Если мы посмотрим статистику, то тенденция показывает, что ситуация ухудшается. И происходит это по следующим причинам. Первое — у нас не индексируется зарплата <…>. Второе — работы больше в России не становится. И третье — у нас очень сильно скачет ключевая ставка, из-за чего кредиты становятся намного дороже и обслуживать их становится все труднее. Ну и плюс очень большая доступность получения займов, что уже даже и не очень хорошо», — сказал он.

На вопрос о том, как вытащить людей из долговой ямы, эксперт подчеркнул, что ответа нет ни у кого.